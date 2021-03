GF Vip, indiscrezione sconcertante di Urtis: “Tommaso Zorzi? Tanta roba tra le gambe”

Giacomo Urtis fa una rivelazione piccante su Tommaso Zorzi

Nell’ultimo numero di Nuovo, magazine diretto da Riccardo Signoretti, al suo interno è contenuto una lunga e bislacca intervista a Giacomo Urtis. Ricordiamo che inizialmente il chirurgo estetico è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 in qualità d’ospite, ma dopo un paio di settimane è stato promosso a concorrente.

Parlando col giornalista del noto periodico, l’ex gieffino si è espresso su Tommaso Zorzi, dicendo: “Tra amici si chiacchiera e lui è ‘tanta roba’. Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi”.

Il rampollo meneghino sta facendo fuoco e fiamme nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che dopo quasi sei mesi lunedì prossimo giungerà al termine. Inoltre, il 25enne sta provando in tutti i modi ad accaparrarsi un lavoro all’interno di Mediaset o comunque sul piccolo schermo. Basti pensare agli ascolti dei suoi Late Show che hanno superato il mezzo milione di telespettatori su Mediaset Extra. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto.

Il rampollo meneghino ha delle doti nascoste?

Tommaso Zorzi però oltre ad essere una bravo intrattenitore avrebbe altre doti nascoste, parola di Giacomo Urtis. Infatti, stando al chirurgo dei vip il rampollo meneghino sarebbe così ben dotato che appena metterà piede fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 riceverà una proposta da Rocco Siffredi per girare un film per adulti.

Ma non è finita qui, infatti l’ex gieffino ha espresso il suo giudizio anche sull’amicizia speciale che è nata all’interno del loft di Cinecittà tra il 25enne milanese e Francesco Oppini. “Sarei felice se Tommaso si fidanzasse con lui. Si ritroverebbe ad avere Alba Parietti come suocera”, ha ironizzato il medico estetico al magazine Nuovo.

Per Urtis il GF Vip 5 lo vincerà Dayane o Stefania

Intervistato dal settimanale Nuovo, infine Giacomo Urtis ha dimostrato di avere le idee chiare su chi vincerà la quinta edizione del Grande fratello Vip 5. Stranamente non ha fatto il nome del caro amico Tommaso Zorzi, ma per una ragione ben precisa: “La vittoria se la contendono Dayane Mello e Stefania Orlando. Tommaso? I migliori non vincono mai”. E con molta probabilità il chirurgo dei vip ha pienamente ragione, vedendo la storia del reality di show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.