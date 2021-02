Flavio Briatore avrebbe un flirt con una modella russa, Elisabetta Gregoraci fa un annuncio (FOTO)

Da un po’ di settimane si vociferava di un ipotetico ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ma, a quanto pare, l’imprenditore avrebbe si un flirt, ma con un modella russa. A diffondere questa indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna.

Stando a quanto emerso, pare che i due abbiano cominciato una conoscenza da poco tempo, pertanto, si starebbero ancora muovendo nell’ombra. Contestualmente alla diffusione di questo gossip, Elisabetta Gregoraci ha fatto un annuncio sui social per tutti i fan.

Il flirt tra Flavio Briatore e la modella russa

La vita sentimentale dei personaggi famosi desta sempre un certo interesse per i fan. Stavolta, a finire nel mirino è stato Flavio Briatore, che sembra avere un flirt con una modella russa. Lei si chiama Valentina Kolesnikova ha 30 anni e da diverso tempo vive a Milano. Nel 2018 ha vinto Miss Russia Earth. Attualmente lavora come modella e come attrice ed ha posato per le riviste PlayBoy e For Men. I due si sarebbero recentemente incontrati nel Principato di Monaco in gran segreto.

La donna avrebbe soggiornato nell’Hotel Hermitage e, successivamente, si sarebbe concessa una cena in compagnia dell’imprenditore. Ad ogni modo, i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato nulla anzi. La modella ha pubblicato sui suoi social delle foto e dei video inerenti il suo viaggio a Montecarlo, ma in nessuno di questi contenuti è presente l’ex marito della Gregoraci. Per tale motivo, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

L’annuncio di Elisabetta Gregoraci

Nel frattempo, mentre sul web si diffonde la notizia relativa a questo ipotetico nuovo flirt tra Flavio Briatore e la modella russa, Elisabetta Gregoraci è stata lieta di fare un grande annuncio. Da giorni la showgirl aveva comunicato ai suoi fan di essere coinvolta in un nuovo progetto lavorativo e qualche ora fa ha svelato, finalmente, di cosa si tratta. A partire dalla giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, è stata lanciata l’anteprima la capsule di T-shirt realizzata per celebrare l’immenso affetto ricevuto dai fan.

La showgirl, infatti, ha mostrato su Instagram la maglia, la quale risulta essere una semplice t-shirt bianca con una scritta che risalta sul petto. Essa riporta alcune delle frasi cult pronunciate dalla donna durante il suo periodo di permanenza nella casa del GF Vip, tra cui ad esempio: “Ma cosa ne ssai”. I fan sono apparsi estremamente entusiasti della cosa.