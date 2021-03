Aurora con Michelle Hunziker e nonna Ineke, la brutale offesa: “Tua madre è più bella di te” (FOTO)

Aurora Ramazzotti posta un ritratto di famiglia

La nuova stagione televisiva de Le Iene Show si è aperta con una grossa novità, ovvero l’ingresso di Aurora Ramazzotti nella grande squadra del programma di Italia 1. Ovviamente non sono mancate le polemiche sul web accusando la giovane influencer di lavorare in televisione perché raccomandata dai genitori. Nelle ultime ore, però, la ragazza è tornata a far parlare di sé per qualcos’altro.

Di recente, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha postato su Instagram un tenero ritratto di famiglia. Nello specifico, nella foto in questione a confronto, tre generazioni di donne: ossia sé stessa, la madre e nonna Ineke. E tale scelta ha scatenato le fantasie dei cosiddetti leoni da tastiera.

La ragazza offesa da un hater

Lo scatto in questione è stato accompagnato con un commento davvero divertente: “Tre generazioni e quella che ha più capelli bianchi sono io”. L’immagine è stata accolta con tantissimi cuoricini rossi da parte dei suoi follower. Ovviamente non sono mancati i commenti da parte di quest’ultimi: “Siete bellissime tutte e tre”; “Aurora hai la bellezza di tuo padre e la simpatia di tua madre”. Ma fra tanti complimenti, si è fatto avanti anche il giudizio da parte di un detrattore che ha brutalmente offeso la figlia di Michelle Hunziker.

“Tua madre è più bella di te”, ha scritto l’hater sotto il post. Ma quest’ultimo ha dovuto fare i conti con la rabbia del marito della soubrette svizzera. Infatti, a difendere Aurora ci ha pensato Tomaso Trussardi che ha replicato così: “Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d’animo. Vergogna”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti parla della sua adolescenza

Recentemente Aurora Ramazzotti era tornata al centro dell’attenzione mediatica parlando del suo rapporto con la madre Michelle Hunziker durante la sua adolescenza. “Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole”, ha detto la giovane influencer.

In poche parole, da ragazzina, per la nuova iena, la conduttrice di All Together Now sarebbe stata molto severa. Ma adesso il suo giudizio sull’educazione impartitale dalla mamma sarebbe cambiato. “Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io, probabilmente la bastonerei”, ha concluso la ragazza.