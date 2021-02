Riccardo Guarnieri fa confronti tra Roberta e Ida: “Non provo lo stesso forte sentimento”

Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato di Roberta e Ida. Come appreso dalle ultime anticipazioni sul programma, il cavaliere ha chiesto alla Di Pauda di uscire dallo studio insieme.

I due si sono cimentati in una vera e propria scelta con tanto di petali rossi. Ad ogni modo, prima di questo giorno, il protagonista aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva fatto dei confronti tra le due relazioni. Vediamo cosa è emerso.

Riccardo su Ida e Roberta

In una recente intervista, Riccardo Guarnieri ha fatto delle dichiarazioni sia su Roberta sia su Ida. Il cavaliere ha paragonato la relazione nata con la Di Padua a quella vissuta precedentemente e non ha potuto fare a meno di ammettere delle differenze. Guarnieri ci ha tenuto a precisare che, questa volta, non lascia la trasmissione mosso dagli stessi sentimenti che lo hanno spinto a lasciarla nei mesi passati per la Platano. Per Roberta, infatti, non sembra nutrire ancora un sentimento così forte come quello provato per la sua ex.

Ad ogni modo, il cavaliere ci ha tenuto a chiarire di volersi impegnare davvero moltissimo per rendere felice la sua nuova compagna. Dall’esperienza vissuta in passato, infatti, ha capito molte cose e molti errori. D’ora in avanti farà di tutto per non far mancare niente alla sua donna e la riempirà di attenzioni. Roberta merita di essere felice e, soprattutto, merita una persona che sappia amarla e valorizzarla.

Il gesto scaramantico della Di Padua

Dunque, nonostante per il momento i sentimenti di Riccardo Guarnieri per Roberta non siano forti come quelli provati in passato per Ida, i presupposti per un lieto fine ci sono tutti. Il protagonista, infatti, ha deciso anche di accontentare la dama dando luogo ad una scelta a tutti gli effetti, che sapeva avrebbe fatto piacere alla Di Padua. Infine, l’uomo ha toccato anche la questione inerente le recenti discussioni avute con la dama in merito alle mancanze provate da lei.

Riccardo ha detto di essersi molto risentito della parole della donna, tuttavia, dopo un confronto molto acceso, ha compreso il senso delle parole della dama, la quale era solo alla ricerca di attenzioni. La Di Padua, dal canto suo, con i dovuti scongiuri, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha mostrato un regalo ricevuto in cui è presente un corno. La protagonista ha commentato dicendo che in questo periodo ne ha bisogno.