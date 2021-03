Il Paradiso delle signore trama 2 marzo: Irene provoca Rocco, Umberto scrive una lettera

La puntata del 2 marzo del Paradiso delle signore sarà incentrata su diversi protagonisti della soap opera. Il primo sarà Umberto, il quale si mostrerà profondamente pentito per come si è comportato con Marta. Irene, invece, sarà sempre più gelosa di Rocco e lo provocherà per farlo allontanare da Maria.

Giuseppe, dal canto suo, adopererà una strategia diversa allo scopo di comprendere cosa stia accadendo davvero tra sua moglie e Armando. Infine, Vittorio prenderà una decisione sull’abito disegnato da Gabriella.

Irene provoca Rocco al Paradiso delle signore

Nella puntata di martedì 2 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella varcherà la soglia del grande magazzino indossando il suo nuovo abito british. Tutte le veneri resteranno particolarmente colpite dal vestito, pertanto, non potranno fare a meno di guardare la stilista con stupore. Considerando il plebiscito che ha avuto il nuovo modello, Beatrice deciderà di intervenire. La donna andrà da Vittorio e lo esorterà a fidarsi della fanciulla e inserire il suo modello nella nuova collezione.

Restando sempre in tema di veneri, Irene farà di tutto per mascherare quello che prova per Rocco. La gelosia nel vederlo vicino a Maria, però, diventerà insostenibile, al punto che la Cipriani deciderà di intervenire per modificare la situazione. La ragazza confesserà al ragazzo che è in atto un piano per spingerlo a convolare a nozze con Maria. Il giovane, naturalmente, resterà sena parole.

Trama 2 marzo: Umberto scrive una lettera

A villa Guarnieri, invece, ci sarà un clima parecchio teso. Umberto è solitamente un uomo poco incline a pentirsi delle sue scelte e a chiedere scusa. Tuttavia, considerando il modo in cui ha reagito Marta alla sua confessione, il commendatore si mostrerà particolarmente provato. A tal proposito, si scuserà sia con Vittorio sia con Federico per aver scombussolato le loro vite. Intanto, nel notare la freddezza di sua figlia, l’uomo deciderà di scriverle una lettera.

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 2 marzo, vedremo anche che Giuseppe adotterà una nuova strategia per cercare di scoprire se Agnese e Armando nascondono davvero qualcosa. Per tale ragione, sceglierà di non tormentarli più e di comportarsi facendo buon viso e cattivo gioco. Con le buone maniere spera forse di ottenere qualche informazione maggiore. Non ci resta che attendere per vedere se questa strategia porterà i risultati sperati.