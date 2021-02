Rosalinda Cannavò smentisce sé stessa: ha detto davvero a Tommaso Zorzi che Massimiliano Morra era gay (VIDEO)

La nomination di Tommaso ad Adua per averle detto che Morra è gay

Sono trascorsi più di quattro mesi quando Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 nominò Adua Del Vesco, quando all’epoca si faceva chiamare ancora così e non Rosalinda Cannavò. In quell’occasione, rivolgendosi al conduttore, il rampollo meneghino disse: “Alfonso ti comunico che stai per godere come un riccio eh, perché io nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano è gay. Me l’ha detto quando eravamo in albergo. Adua questa sera non ha detto la verità. Sto tremando perché sono stron*o, ma mi piaccio”.

A distanza di qualche giorno il 25enne conversando con gli altri inquilini della casa di Cinecittà ha spiegato in modo davvero dettagliato la vicenda, che risaliva ai giorni passati in hotel prima dell’ingresso nel loft più spiato d’Italia. “Quando ci siamo visti in camera sua mi ha detto ‘Sono in sbatti perché c’è Massimiliano in casa ed abbiamo avuto una storia un po’ strana, ci sono cose che non posso dire e lui mi ha fatto molto male’. A questo punto io le ho chiesto, ma perché lo chiedo di tutti, ‘Ma è gay?’ e lei mi ha risposto ‘Eh sì’”. ha detto l’influencer.

La reazione di Adua Del Vesco

Arrivata alle orecchie di Rosalinda Cannavò, tale vicenda venne smentita dalla diretta interessata. Infatti, la 28enne messinese oltre a dare del bugiardo a Tommaso Zorzi, lo minacciò addirittura di querelarlo.

“Ma non è vero che ti ho parlato di Massimiliano, ti ho solo dato la crema. Sei un bugiardo nel dirlo perché sai che non è vero niente. Ti ho solo detto di essere un po’ preoccupata perché entrando sapevo che mi sarei imbattuta in Max con cui non scorreva buon sangue, ma non ti ho mai detto quello che tu mi hai accusato di aver detto”, ha detto l’attrice siciliana rivolgendosi al rampollo milanese. (Continua dopo il video)

SMETTILA DI FARE L’ATTRICE CHE RECITI MALE ⚰️⚰️#GFVIP pic.twitter.com/5qKcZuj8Jk — giulia è in pensione🐍 (@ineedalcool) October 5, 2020

Rosalinda Cannavò smentisce quello detto lei mesi prima

Dalla nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Rosalinda Cannavò sono trascorsi ben cinque mesi, ovvero quando il rampollo milanese ad Alfonso Signorini disse: “Perché anche a me ha detto che Massimiliano era gay”. Una scena che è stata mostrata nell’ultima puntata del GF Late Show in onda mercoledì scorso, sotto gli occhi di tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip 5.

In questa occasione la 28enne messinese ha ammesso di averlo detto all’influencer. “Maaaamma! Che iena! Insomma è bravo a tenere i segreti a Tommaso, raccontate un segreto a Tommaso!”, ha asserito l’attrice siciliana. Ecco il video in questione: