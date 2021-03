Uomini e Donne, Aurora Tropea: il caso dei “filmini intimi” finisce in Tribunale (FOTO)

Aurora Tropea agisce per le vie legali

A distanza di qualche settimana dove è regnato il silenzio, Aurora Tropea è tornata sul suo profilo Instagram svelando ai follower qualcosa di davvero clamoroso. “Ho sottoposto i fatti alle autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre”, ha fatto sapere l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne.

Quest’ultima, sul lungo messaggio scritto sul noto social network si riferisce all’ultima delle sue apparizioni nello studio del dating show di Maria De Filippi. In quell’occasione Giancarlo Cellucci, cavaliere romano con il quale ha avuto una conoscenza abbastanza burrascosa, ha fatto vedere al pubblico in studio e a casa dei filmati amatoriali contenente dei momenti intimi condivisi con la signora.

La vicenda dei filmini provati di Giancarlo Cellucci

Un triste episodio che non è certo passato inosservato a tutti i telespettatori di Uomini e Donne, ma anche a personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Per questo motivo Aurora Tropea ha deciso di agire per vie legali, come donna e per le donne. In quell’occasione ad esempio, la blogger e giornalista Selvaggia Lucarelli era intervenuta sulla vicenda mettendo sotto accusa anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il percorso dell’ex dama del Trono over nel dating show di Maria De Filippi non è certo stato una passeggiata. Infatti, più volte la dama è stata duramente attaccata in studio per le sue esternazioni, per i suoi gesti, definiti aggressivi, soprattutto dall’ex ballerino di Amici. Dopo questa iniziativa difficilmente la vedremo più nel parterre senior di U&D.

Lo sfogo di Aurora Tropea su Instagram

Attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram, al fianco di una sua foto estrapolata da una puntata del parterre senior di Uomini e Donne, Aurora Tropea ha dato un annuncio a tutti i suoi seguaci.

“Amiche, rompo il silenzio delle settimane che mi separano dall’ultima mia partecipazione al programma perché ho riflettuto lungamente su quanto e’ successo e deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, ne’ si deve tollerare. “Uomini e Donne” è un contenitore in cui c’è chi cerca lo svago, chi la visibilità, chi l’amore; ne ho accettato il format anche per rappresentare le migliaia di donne della mia età che ancora credono nei sentimenti e vogliono mettersi in gioco, anche accettando giudizi contrari al proprio apparire, anzi al proprio essere”. Ecco il post integrale: