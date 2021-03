Elisa Isoardi soffia il posto a Barbara D’Urso? Terremoto a Mediaset (RUMORS)

Barbara D’Urso deve rinunciare a Domenica Live?

Nelle ultime ore è iniziata a circolare una nuova indiscrezione che riguarda Barbara D’Urso. A quanto pare, stando a Dagospia, uno storico talk condotto dalla professionista napoletana potrebbe essere cancellato a fine marzo per via degli ascolti bassi, stessa cosa il format Live Non è la D’Urso.

Nel frattempo, Elisa Isoardi rimasta fuori dai palinsesti della Rai sarà impegnata come naufraga nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, che partirà a breve. E proprio l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe presto sostituire Lady Cologno. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo tra i corridoi Mediaset.

Elisa Isoardi potrebbe sostituire Carmelita

Recentemente in rete si è diffusa a macchia d’olio la voce che uno delle storiche trasmissioni di Barbara D’Urso potrebbe essere cancellato. Stiamo parlando di Domenica Live che di diretta gli è rimasto solo il titolo visto che da un paio d’anni il format viene registrato. Tra i personaggi noti che hanno espresso la solidarietà alla conduttrice di Cologno Monzese vi è stato Nicola Zingaretti. Infatti il segretario del PD e governatore del Lazio attraverso il suo post sui social ha scatenato una serie di polemiche.

Nel frattempo, sempre stando ai rumors che circolano sul web, la trasmissione della domenica pomeriggio potrebbe essere sostituita da un nuovo show condotto da Elisa Isoardi. Dopo l’esperienza a La Prova del Cuoco, chiuso pe bassi ascolti, la professionista piemontese che l’anno scorso ha preso parte a Ballando con le Stelle, tra qualche giorno partirà per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi nella domenica pomeriggio di Canale 5?

Ovviamente tutti i suoi fan sono impazienti vederla alla conduzione di un nuovo programma televisivo, e chissà se i vertici del Biscione abbiano pensato di sostituire Barbara D’Urso proprio con la professionista piemontese prossima alla sua prima esperienza in un reality show.

Al momento sulla questione tutto tace da parte delle dirette interessata, e il pubblico aspetta con ansia ulteriori informazioni. Nei primi di marzo la conduttrice colerà in Honduras, al suo rientro si valuterà cosa fare. Con molta probabilità se ne parlerà direttamente il prossimo autunno, ovvero quando ripartirà la nuova stagione tv e con la formazione dei palinsesti.