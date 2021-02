Giulia Salemi a Verissimo spiazza la Toffanin: violenze subite in passato da un ragazzo

Nella puntata di Verissimo del 27 febbraio 2021, andrà in onda l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Giulia Salemi. Considerando che il programma non va in onda in diretta, ma viene registrato qualche giorno prima, siamo a conoscenza di parte del contenuto della conversazione tra la conduttrice e la sua ospite.

Giulia ha appena terminato la sua esperienza al GF Vip, programma a cui ha partecipato per due volte complessive. Per tale ragione, l’intervista pare sia cominciata con la trattazione di questa tematica. In seguito, però, si è passati anche ad altri temi molto più intimi e delicati.

L’intervista a Giulia Salemi sul GF Vip

Giulia Salemi si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo e si è lasciata molto andare. Come spesso capita, il salotto del programma Mediaset del sabato pomeriggio si trasforma nel palcoscenico in cui vengono spiattellati i pensieri e i trascorsi più reconditi dei vari vip. Per tale ragione, la stessa cosa è capitata anche all’influencer. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che la ragazza si sia trovata a parlare inizialmente della sua esperienza all’interno del reality show.

L’attenzione è ricaduta, ovviamente, sul rapporto nato con Pierpaolo Pretelli. Malgrado la Salemi sia entrata in casa con il presupposto di non creare nessun flirt, si è lasciata travolgere dal fascino dell’ex velino e non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare. Ad oggi, però, si è detta felicissima di quello che ha costruito con il ragazzo e si augura che una volta finita questa esperienza anche per lui la storia possa procedere al i fuori.

Il dramma dell’influencer a Verissimo

Purtroppo, la vita sentimentale di Giulia Salemi non è mai stata estremamente florida, sta di fatto che a Verissimo ha toccato argomenti molto sensibili. In passato, infatti, la ragazza si è trovata a vivere una relazione tossica con un ragazzo che non la trattava affatto bene, anzi. La protagonista ha subito delle violenze, le quali sono state menzionate anche all’interno del suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”.

Inoltre, nel passato dell’influencer, che all’apparenza sembra allegra e spensierata, c’è anche un altro trauma. Esso fa riferimento alla separazione dei suoi genitori. La Salemi non è mai riuscita a superare appieno questo dolore e ancora oggi porta dietro di sé gli strascichi di quella sofferenza. La conduttrice, chiaramente, è stata molto toccata dalle sue parole.