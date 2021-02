Uomini e Donne, spoiler lunedì: quasi rissa tra Armando e Riccardo, Vanessa censurata

Gli spoiler della puntata di lunedì 1 marzo di Uomini e Donne rivelano che ci sarà una lite molto accesa tra Riccardo e Armando. I due arriveranno quasi alle mani e sarà Maria De Filippi a evitare che accada il peggio.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, vedremo che Massimiliano è uscito sia con Vanessa sia con Sofia. Specie l’esterna con la prima si è rivelata particolarmente toccante al punto che la padrona di casa ha deciso di censurare un pezzo.

Spoiler lunedì 1 marzo: quasi rissa in studio

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di lunedì prossimo, gli spoiler de Il Vicolo della news ci rivelano che arriverà una nuova dama per corteggiare Biagio. In seguito, poi, giungerà anche Federica, la quale dirà di essere interessata a conoscere Armando. Durante il dibattito, però, la conduttrice chiederà un parere a Samantha sul napoletano e la tronista ci andrà giù in modo parecchio pesante. Le sue parole faranno infuriare Incarnato, il quale finirà per dare della maleducata alla ragazza.

In sua difesa interverranno Gianni e Riccardo. Specie quest’ultimo coglierà la palla al balzo per attaccare il suo collega nel parterre. Tra i due, dunque, scoppierà una discussione estremamente accesa, la quale si concluderà con Incarnato che, uscendo dallo studio, pronuncerà una frase infelice sul suo interlocutore. Riccardo, allora, infuriato più che mai, si alzerà per seguire il suo rivale fuori dallo studio.

Discorso censurato a Uomini e Donne

Sarà la padrona di casa a bloccarlo e a impedire che tra i due possa scoppiare una rissa. Al termine della discussione, poi, Federica rimarrà in studio, ma deciderà di conoscere anche altri esponenti. Gli spoiler del trono classico di Uomini e Donne della puntata di lunedì, invece, rivelano che Samantha è uscita sia con Ugo sia con Michael. Con il primo si è trovata molto bene, mentre ha accusato il secondo di essere troppo serio e pesante. Per tale ragione, il ragazzo si autoeliminerà.

Massimiliano, invece, è uscito per la seconda volta con Vanessa e, contrariamente alla prima uscita, stavolta ci sono stati molti più contenuti. La ragazza ha parlato di una relazione tossica vissuta a 16 anni per cui è finita in ospedale, ma la conduttrice dirà di aver voluto censurare il racconto perché troppo intimo. il tronista, poi, è uscito anche con Sofia con cui si è trovato molto a suo agio.