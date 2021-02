Andrea Zenga, il gesto di Walter dopo l’uscita dal GF Vip spiazza: “Si ricomincia da qui…” (FOTO)

Le vicende familiari inerenti l’ex concorrente del GF Vip Andrea Zenga, suo padre Walter e suo fratello Nicolò hanno tenuto con il fiato sospeso moltissimi telespettatori. In molti hanno messo in dubbio la sincerità del gesto dell’allenatore di calcio, reputandolo solo uno stratagemma per far parlare di sé.

A quanto pare, però, le promesse fatte dall’ex giocatore sembrano essere state mantenute. Una volta che suo figlio è uscito dal programma, infatti, il protagonista ha fatto un gesto decisamente distensivo nei suoi confronti. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Il gesto di Walter Zenga dopo il GF Vip

Un po’ di ore fa, sul profilo Instagram di Andrea e di Walter Zenga sono apparsi dei contenuti davvero molto interessanti. L’allenatore ha pubblicato un post sul suo account in cui ha mostrato una foto nella quale sono presenti lui e i suoi due figli Andrea e Nicolò. I tre sono abbracciati e sfoggiano un sorriso smagliante. Al di sotto dello scatto in questione, poi, il protagonista ha inserito anche una breve, ma esaustiva, didascalia.

Nello specifico, ha riportato la data in cui è stata scattata questa foto, ovvero, 26 febbraio 2021, ed ha aggiunto l’hashtag “reunion”. In seguito, poi, ha aggiunto anche dei cuori rossi. Il post in questione è divenuto virale in men che non si dica e moltissimi utenti sono accorsi per commentare lo scatto. In molti si sono complimentati con il genitore per aver mantenuto la promessa fatta a suo figlio nella casa di Cinecittà e di essersi impegnato maggiormente a coltivare il rapporto con i due ragazzi. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)

La reazione di Andrea e Nicolò

Dopo qualche minuto, poi, anche Andrea Zenga ha voluto condividere sul suo profilo Instagram la foto insieme al papà Walter e al fratello Nicolò. Il giovane si è limitato ad aggiungere “Start”, nella didascalia, quasi a simboleggiare un nuovo inizio per lui e la sua famiglia. Infine, il commento più esplicativo è stato lasciato da Nicolò. Il ragazzo, infatti, ha mostrato sempre lo stesso scatto, ma ha aggiunto come frase: “Si ricomincia da qui!.

Per i tre protagonisti, dunque, pare sia davvero cominciata una nuova fase della loro vita. I fan si augurano che la famiglia Zenga sia, finalmente, riuscita a trovare l’equilibrio che mancava da troppi anni nella speranza che non sia solo un’euforia dettata dal momento di visibilità.