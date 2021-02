GF Vip, i concorrenti aprono tutti i biglietti di ritorno: ecco chi ce l’aveva (VIDEO)

A un passo dalla finale del GF Vip, tutti i concorrenti hanno, finalmente, aperto i biglietti di ritorno ed hanno scoperto chi sarebbe stato il fortunato che avrebbe avuto la possibilità di tornare in casa. Tali bigliettini sono stati pescati a caso nel corso della prima puntata del programma.

Per tale ragione, solo i gieffini veterani avevano una seconda chance per tornare in gara malgrado l’eliminazione. Scopriamo, dunque, chi sarebbe stato il fortunato.

I ragazzi aprono i biglietti di ritorno

Pochi giorni prima della finale del GF Vip, che si terrà lunedì 1 marzo, i concorrenti del programma hanno aperto i biglietti di ritorno. In occasione della prima puntata del reality show, i partecipanti hanno avuto la possibilità di sorteggiare una piccola busta con all’interno un bigliettino. Una volta eliminati, poi, ciascun concorrente avrebbe dovuto aprire la busta e scoprire il contenuto. Le ipotesi erano due: p uscire definitivamente dalla casa, oppure avere la possibilità di tornare per una seconda chance.

Tutti quelli che sono usciti fino a questo momento non avevano il cartoncino fortunato, pertanto, esso era ancora presente all’interno della casa. Considerando che, ormai, i giochi sono fatti e non ci sarebbe più la possibilità di rientrare in casa qualora si venisse eliminati, la produzione ha chiesto ai ragazzi di aprire finalmente le buste e scoprire chi sarebbe stato il fortunato.

Chi era il concorrente del GF Vip fortunato

La prima è stata Dayane, la quale è attualmente una finalista e sul biglietto di ritorno della concorrente del GF Vip c’era scritto che sarebbe stata eliminata dal gioco. Successivamente, poi, è stata la volta di Rosalinda e anche a lei è toccata la stessa sorte dell’amica. In seguito è stato il turno di Stefania Orlando e anche lei sarebbe uscita definitivamente nel caso in cui fosse stata eliminata dal reality.

Andrea Zelletta è stato il terzultimo ed anche lui non aveva il biglietto fortunato. Infine, sono rimasti solo Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, entrambi finalisti con la Mello. Colui il quale avrebbe avuto la possibilità di tornare in casa, malgrado una votazione negativa da parte del pubblico, sarebbe stato proprio l’ex velino. I concorrenti, naturalmente, non hanno potuto fare a meno di fare dell’ironia sull’estrema fortuna avuta da Pierpaolo nel pescare proprio il biglietto dorato. lui si è divertito a stare al gioco stuzzicando i suoi compagni d’avventura. (Clicca qui per il video)