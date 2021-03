Uomini e Donne, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati? Gli indizi

Crisi tra Luca Onestini e Ivana Mrazova?

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta crisi tra Luca Onestini ed Ivana Mrazova. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2 e ora sembra che i due sarebbero ai ferri corti. C’è da dire però, che i diretti interessati non hanno ancora rilasciato delle comunicazioni in tal senso, ma stando a coloro che li seguono su Instagram, gli indizi sarebbero più che certi.

In questi ultimi tre anni infatti, i due innamorati hanno sempre condiviso con i propri follower momenti della loro storia d’amore, raccontato e attimi di vita quotidiana. Mentre, ultimamente nei loro rispettivi account social non c’è nulla che riguarda loro due. L’ultimo scatto con l’ex gieffino postata dalla modella risale agli inizi di gennaio, mentre nel profilo dell’ex tronista, lei compare a dicembre. Nemmeno per San Valentino la coppia si è scambiata delle frasi d’amore o una foto insieme, quindi con molta probabilità tra i due c’è in atto una crisi profonda.

Assenza social di Ivana e Luca

Tempo fa Luca Onestini su Instagram ha comunicato ai suoi follower di aver superato brillantemente un esame all’università, e proprio in quell’occasione Ivana Mrzova ha commentato ricordandogli di essere molto orgogliosa di lui. Dopo quel gesto il silenzio assoluto sui social.

Stando ad alcune indiscrezioni, la crisi tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella sarebbe nata dalla lontananza forzata dovuta alla pandemia. Lei è rimasta bloccata in Repubblica Ceca dove vive la sua famiglia, mentre il ragazzo in Italia, e hanno potuto riabbracciarsi a distanza di un paio di mesi.

La strana frase di Ivana Mrazova

L’ultimo gesto di Ivana Mrazova che farebbe pensare che tra i due potrebbe esserci una crisi è la condivisione sempre sul suo profilo Instagram di un post filosofico. “E’ nei nostri momenti più bui che dobbiamo concentrarci per vedere la luce”, ha scritto la modella ceca.

Una frase che ha fatto preoccupare moltissimo tutti coloro che la seguono sul noto social network convinti che si riferisca proprio ai problemi nella sua storia d’amore con Luca Onestini. Sarà davvero così?