Cecilia Capriotti mente sul suo abito: smascherata dallo stilista:”Vergognati” (FOTO)

Cecilia Capriotti nella bufera per un abito passato per Dior

Recentemente c’è stato uno scontro social tra Cecilia Capriotti e lo stilista Ferdinand. Il motivo? A scatenare il botta e risposta è stato un meraviglioso vestito nero di pizzo indossato dall’ex gieffina nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì scorso sulla rete ammiraglia Mediaset. La soubrette infatti, per l’occasione ha deciso di mettersi l’abito dello stilista, ma poi condividendo lo scatto su Instagram ha scritto che la creazione era di Dior e non dell’artigiano partenopeo.

Stando ai follower della donna non si tratta di un errore, bensì un gesto voluto. Lo stilista, una volta informato dei fatti ha provato a contattare la 43enne per avvertirla dell’errore. Stando al racconto dell’artigiano, però, la Capriotti l’avrebbe insultato dandogli del ridicolo. Non contenta lo avrebbe bloccato su tutti i social e cancellato i commenti dove i seguaci segnalavano l’accaduto.

La rabbia dello stilista Ferdinand

Ovviamente il comportamento di Cecilia Capriotti che nella casa del Grande Fratello Vip 5 si è sempre definita una donna chic, ha fatto storcere il naso Ferdinand che ha deciso di denunciare il fatto su Instagram. L’artigiano campano ha rivelato di aver disegnato, cucito e consegnato personalmente l’abito all’ex gieffina nella sua casa di Milano.

Allora per quale motivo la soubrette si è comportata in questa maniera? Poco dopo però, quest’ultima ha modificato il post sul suo account social togliendo il marchio del vestito e lasciando il tag Dior solamente per i gioielli. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

La rabbia dello stilista e la spiegazione di Cecilia Capriotti

Spesso molti personaggi dello spettacolo accettano di indossare dei vestiti di stilisti per sponsorizzarli in tv. E’ il caso di Cecilia Capriotti, ma a differenza delle altre le non ha voluto rendere il favore dando la possibilità allo stilista di comparire. “Buono sì, ma stupido no. Perché sono tutti pronti ad essere scorretti con una persona che in questo lavoro ci mette anima, sudore e sacrificio. Mi chiedo, perché?”, ha fatto sapere l’artigiano campano.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 dopo ore di silenzio ha deciso di dare una spiegazione tramite delle Instagram stories. La donna ha detto che è stata la sua agenzia ha commettere l’errore. Ci credete?