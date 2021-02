Antonella Elia e Samantha De Grenet, lite in diretta al GF Vip: “Non ti posso vedere!” (VIDEO)

Elia contro la De Grenet

Venerdì sera, in occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 5 Antonella Elia e Samantha De Grenet hanno avuto una nuova discussione, ma stavolta entrambe nello studio di Cinecittà. Mentre Stefania Orlando e la soubrette romana sono entrate nel telonato per scoprire l’esito del televoto, l’opinionista ha asserito: “Se non viene eliminata la De Grenet me ne vado davvero“.

Dopo che ha annunciato la vittoria della moglie di Simone Gianlorenzi, Alfonso Signorini ha fatto vedere all’ormai ex gieffina le clip delle sue liti con la collega di Pupo, che appena è finito il video è sbottata nuovamente.

Antonella Elia attacca Samantha De Grenet

Il filmato mandato in onda da Alfonso Signorini e confezionato dagli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto arrabbiare ancora di più Antonella Elia. E dopo aver avuta una violenta discussione qualche settimana prima dove sono volate parole grosse come: ‘Sei la regina del Gorgonzola’ e offese sul fisico della gieffina, stavolta l’opinionista l’ha criticata per il suo carattere.

“Tu per me cara Samantha sei come la criptonite, io non ti posso proprio vedere. Dopo il nostro scontro ti sei trasformata in questo personaggio assolutamente fasullo con un buonismo noioso e stucchevole. Sei diventata anche noiosa da guardare. Quindi volevo dirti che da Regina del gorgonzola ti eleggo Regina delle falsità. Per me tutto il tuo percorso è stato falso. Spero davvero di non vederti mai più nella vita”, ha detto l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane. (Continua dopo il video)

Samantha VS Antonella… ad accenderle è bastato pochissimo. E la polemica non accenna a placarsi. #GFVIP pic.twitter.com/Dsw8oFxEnn — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

La replica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5

Ma Samantha De Grenet, appena eliminata dal Gran Fratello Vip 5 non è rimasta a guardare. Tuttavia la soubrette romana ha risposto in maniera più soft, augurandosi però anche lei di non incontrare più l’opinionista al di fuori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Non c’è nessuna possibilità di dialogo tra di noi. Io sono una regina delle falsità? Detto da te è un vero complimento. E poi magari mi richiamassero a fare la campagna del gorgonzola, magari sul serio. Anzi, se c’è qualcuno in ascolto… Poi stai tranquilla, non ti ho incontrata per 50 anni e spero anche io che ce ne saranno altri 50 così. Stai serena”, ha asserito l’ex gieffina con tono polemico. Ecco il video in questione: