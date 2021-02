Rosalinda Cannavò su Massimiliano Morra: “Mi aveva detto lui che era gay” (VIDEO)

L’uscita di Rosalinda Cannavò dal Grande Fratello Vip 5

Chi ha seguito la semifinale del Grande Fratello Vip 5 andata in onda venerdì sa perfettamente che la prima eliminata è stata Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, una volta tornata nello studio di Cinecittà ha avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con Alfonso Signorini e il conduttore le ha mostrato anche una clip contenente i suoi momenti migliori all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza che mi ha lasciato tantissimo, non mi aspettavo tutto quello che è accaduto, compreso gli scivoloni, che mi sono serviti a liberarmi di alcuni macigni importanti”, ha fatto sapere la 28enne messinese.

L’attrice messinese afferma che Massimiliano Morra le aveva detto di essere gay

Tra le uscite poco felici fatte nella casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò non ha potuto non commentare la clip nella quale lei diceva che Massimiliano Morra fosse gay. Una vicenda che ha tenuto banco lo scorso ottobre. “Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te a me risulta così”, ha detto l’ex gieffina rivolgendosi all’attore napoletano.

Subito dopo, dialogando con Alfonso Signorini, la 28enne siciliana ha confermato: “Sì a me risultava che lui lo fosse, ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche detto da te in base a determinate cose che ci siamo detti in passato”. (Continua dopo il video)

“A me risultava fosse gay, detto anche da lui” is the new “non ho detto gay, ho detto stratega”#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/AiFdzyiJ3P — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 26, 2021

La presa di posizione di Massimiliano Morra al GF Vip 5

A tali affermazioni fatte all’interno dello studio del Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra ha continuato a smentire Rosalinda Cannavò. Solo qualche giorno fa, la 28enne messinese ha confermato di aver detto della presunta omosessualità del suo ex finto fidanzato durante una conversazione col rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

Dopo questa parentesi, l’ex gieffina ha avuto la possibilità di riabbracciare Andrea Zenga davanti a tutti dicendo che le è mancato tantissimo. Ovviamente, una volta tornata nel suo paese la ragazza dovrà chiarire la sua situazione con lo storico fidanzato Giuliano Condorelli che settimane fa ha diffidato lei, la trasmissione e tutti gli altri gieffini.