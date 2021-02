Rosalinda Cannavò sui social dopo l’uscita dal GF Vip: Giuliano sparito e notte d’amore con Zenga (FOTO)

Nella semifinale del GF Vip, che si è tenuta venerdì 26 febbraio, è stata eliminata Rosalinda Cannavò e la ragazza è già tornata sui social. I concorrenti che sono entrati nel gioco il 14 settembre sono stati costretti ad una lontananza forzata dalla vita social, che ormai ha quasi sostituito quella reale.

Per tale motivo, dopo pochissimo dalla sua uscita, la Cannavò ha deciso di riappropriarsi del suo telefono per mandare un saluto a tutti i suoi fan e per fare qualche anticipazione in merito alla sua vita sentimentale. A quanto pare, il capitolo Giuliano sembra definitivamente archiviato.

La prima notte tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

La prima Instagram Stories di Rosalinda Cannavò sui social, dopo l’uscita dal GF Vip è stata alquanto esplicita. L’ex gieffina ha pubblicato un video in cui è in una camera di hotel in compagnia di Andrea Zenga. A quanto pare, dunque, i due hanno trascorso la loro prima notte insieme lontano dai riflettori. Nella clip in questione, la coppia è sembrata estremamente affiatata e felice, cosa che ha fatto sorgere delle domande. Che fine ha fatto Giuliano?

Vero è che l’attrice era in crisi con il suo compagno, tuttavia, sembra strano che una volta uscita dalla cosa non si sia assunta le sue responsabilità. In occasione della sua eliminazione, infatti, la protagonista aveva detto ad Alfonso Signorini che avrebbe adoperato la chiave di casa di Giuliano per poterlo incontrare e parlare di tutto quello che è accaduto. A quanto pare, però, il primo pensiero della dama, una volta uscita dal reality, non è ricaduto affatto sul suo ex.

Il post sui social dell’ex gieffina

Stando a quanto emerso dai social di Rosalinda Cannavò, pare proprio che la ragazza abbia completamente archiviato il capitolo Condorelli. L’attrice, infatti, ha da poco pubblicato anche un post all’interno del quale sono presenti lei e Andrea Zenga intenti a scambiarsi un tenero bacio. Rosalinda ha annesso anche una didascalia in cui c’è una dedica a quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato.

La dama ha detto che la cosa più importante nella vita è seguire il proprio cuore. Inoltre, al momento, Andrea sembra rappresentare la sua unica certezza. Tra i commenti, naturalmente, il popolo del web si è diviso. Da un lato ci sono coloro i quali hanno sognato con questa coppia e gli augurano il meglio. Dall’altro c’è chi non può fare a meno che notare delle stranezze nel comportamento della donna.