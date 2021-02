Oroscopo 28 febbraio 2021, classifica: Pesci in cima, Bilancia suscettibili

L’Oroscopo del 28 febbraio 2021 denota una ripresa per Scorpione, mentre i Bilancia dovrebbero essere meno suscettibili. I Pesci sono in pole position, seguiti da Acquario e Capricorno

Previsioni 28 febbraio primi sei segni

1 Pesci. L’Oroscopo del 28 febbraio 2021 pone i nati sotto questo segno al primo posto. Si prospetta una giornata alquanto positiva, specie per quanto riguarda i sentimenti. In campo professionale, invece, siete più audaci e sicuri di voi. Il Sole continua a dominare il vostro segno e questo favorirà l’empatia.

2 Acquario. Solitamente rientrate tra i segni più rigidi e precisi dello zodiaco. Queste sono caratteristiche che spesso si sono rivelate utili, tuttavia, talvolta è necessario lasciarsi andare un po’ di più. Questo è il momento opportuno per lasciarsi travolgere dalle emozioni e fare qualche scelta impulsiva.

3 Capricorno. Giornata di risposte per i nati sotto questo segno. Se siete in attesa di qualche esito, sia in campo professionale sia scolastico, nei prossimi giorni potreste saperne qualcosa di più. Poco per volta state cominciando a riacquistare fiducia in voi stessi e questo sarà un toccasana per l’autostima.

4 Ariete. Ieri è stato l’ultimo giorno con la Luna un po’ contraria. A partire da oggi, dunque, ci sarà una bella ripresa per voi. Adoperate questa giornata di riposo per riordinare un po’ le vostre idee e prendere qualche decisione sul futuro. In campo sentimentale dovete essere più audaci.

5 Gemelli. L’Oroscopo del 28 febbraio dei nati sotto questo segno denota una giornata molto intrigante per l’amore. Coloro i quali hanno seguito i precedenti consigli e si sono dichiarati potranno vivere dei momenti molto interessanti. Chi non lo ha ancora fatto, farebbe bene ad affrettarsi.

6 Sagittario. Se fino a questo momento avete temporeggiato su alcune decisioni, ora è giunta l’ora di darsi da fare. La fortuna aiuta gli audaci, pertanto, smettetela di farvi troppe domande e seguite il vostro cuore. In campo lavorativo ci sono dei risvolti per i liberi professionisti.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Toro. In questo periodo vi sentite dei veri guerrieri e sarete portati a credere che tutto ciò che farete sia conquistabile con la lotta. Forse le esperienze passate vi hanno insegnato a farvi strada in questo modo, ma a partire da oggi comincia un periodo un po’ più disteso. Se le cose vi vanno bene non sempre c’è un tranello.

8 Cancro. Giornata non propriamente al top per voi. Questo è un momento di ripresa, ma dovete attendere ancora un po’ di tempo prima di mettervi in sesto al 100%. Cercate di risolvere le questioni in sospeso e di smaltire il lavoro arretrato. Chi, invece, è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe avere un po’ di difficoltà.

9 Leone. I nati sotto questo segno sono in balia delle emozioni. In questo periodo vi sentite particolarmente vulnerabili, per questo potreste essere spinti a prendere delle decisioni che normalmente non siete soliti prendere. Sul lavoro siete deconcentrati, non trascurate i dettagli.

10 Scorpione. L’Oroscopo del 28 febbraio deve rendervi ottimisti. Il mese di febbraio sta per concludersi ed è palese per molti di voi che non sia stato esattamente il vostro mese fortunato. Tuttavia, il prossimo sarà decisamente migliore e più produttivo, per tale ragione non abbattetevi e continuate ad inseguire i vostri obiettivi.

11 Bilancia. Non siete esattamente al massimo delle vostre potenzialità. Dal punto di vista professionale potrebbero sorgere delle problematiche, non date adito alle voci di corridoio. Specie siete spinti a credere che tutti ce l’abbiano con voi, ma non sempre è così. Site facilmente impressionabili.

12 Vergine. La Luna nel segno contribuirà a rendere particolarmente agitata questa giornata. In amore vi sentite un po’ scombussolati, forse ci sono delle cose che non vi tornano. Dal punto di vista lavorativo, invece, anche se le cose vi vanno bene è meglio non abbassare la guardia.