GF Vip, Massimiliano Morra querela Rosalinda Cannavò: “Ho dato disposizione ai miei legali” (FOTO)

Rosalinda Cannavò eliminata dal GF Vip 5

Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 5 durante la quale Rosalinda Cannavò prima e Samantha De Grenet dopo, sono stati eliminate dal televoto. La 28enne messinese, una volta arrivata nello studio di Cinecittà, il conduttore Alfonso Signorini le ha fatto una serie di domande legate al suo percorso nel reality show di Canale 5. Ma anche all’amicizia speciale con Dayane Mello caratterizzata da amore e odio, e soprattutto al flirt con Andrea Zenga.

Non è mancato nemmeno il confronto con un suo collega di lavoro, ossia con Massimiliano Morra. Ricordiamo che i due ex gieffini anni fa hanno collaborato con la casa di produzione Ares Film realizzando delle fiction di successo. In più, hanno finto di avere una relazione finta utili a fini promozionali. Ma non è finita qui, infatti nelle prime settimane di permanenza nel loft più spiato d’Italia, Adua si lasciò sfuggire il fatto che Morra potesse essere gay.

La vicenda della presunta omosessualità di Morra

In quella circostanza, ci furono delle conferme ma anche tante smentite, sia da parte dei di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, ma anche da parte degli altri concorrenti del GF Vip 5, come Tommaso Zorzi. All’epoca infatti, il rampollo meneghino confermò che Adua Del Vesco gli parlò dell’omosessualità dell’attore napoletano.

Quando si è tornati sulla vicenda, inizialmente la 28enne messinese ha ritrattato tutto provando a nascondere la gaffe, venerdì sera invece, una volta in studio ha confermato il suo pensiero sul collega. “A me risultava che lui fosse gay. Però quello, come ho detto, è stato uno scivolone. Non spetta a me dire determinate cose. Se devo dirla tutta però a me risultava così, anche detto da te, in base a delle cose che ci siamo detti”, ha detto l’ex gieffina davanti a tutti.

Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò

Ovviamente Massimiliano Morra ha immediatamente smentito il tutto, ma il giorno dopo l’attore campano è intervenuto sul suo profilo Instagram per chiarire la sua posizione e annunciare l’intenzione di procedere per vie legali.

“Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei legali di procedere legalmente”, si legge nella Storia di IG. Come reagirà la sua ex finta fidanzata Rosalinda Cannavò? Ecco la foto in questione: