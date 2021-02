Barbara D’Urso smentisce la chiusura di Live non è la D’Urso: dall’11 aprile debutta un nuovo format (VIDEO)

In queste ore, Barbara D’Urso ha registrato un video per i suoi fan di Instagram in cui ha smentito la chiusura di Live non è la D’Urso. Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia secondo cui il programma della domenica sera sarebbe stato chiuso a causa degli ascolti troppo deludenti.

La diretta interessata era rimasta in silenzio senza commentare queste voci e la cosa aveva fomentato i sospetti a riguardo. Tuttavia, un po’ di ore fa la donna ha deciso di intervenire per fare chiarezza. A quanto pare, non solo il programma non è stato cancellato, ma arriverà un nuovo format.

Barbara D’Urso svela le sorti di Live non è la D’Urso

Attraverso un video su Instagram, Barbara D’Urso ha smentito la chiusura definitiva di Live non è la D’Urso. La protagonista ha ammesso che, a partire dall’11 aprile, la trasmissione della domenica si fermerà un paio di puntate prima rispetto a quanto stabilito. Tuttavia, non si tratta affatto di una chiusura definitiva, in quanto il programma dovrebbe tornare regolarmente in onda nella prossima stagione.

Ad ogni modo, per sopperire all’assenza della diretta della sera, Lady Cologno si cimenterà nella realizzazione di un nuovo format. Domenica Live, infatti, verrà nuovamente stravolto e verrà introdotto un nuovo spazio dedicato a temi un po’ più seri. In particolar modo, la conduttrice ci ha tenuto a far sapere ai suoi fan che non avrebbe mai lasciato soli i telespettatori per tutta la domenica. Per questo motivo, l’appuntamento serale verrà anticipato il pomeriggio.

Cosa accadrà a Domenica Live

Barbara D’Urso ha pubblicato il comunicato ufficiale di Mediaset in cui sono chiarite le sorti di Live non è la D’Urso e di Domenica Live. Da esso si evince che il programma pomeridiano comincerà alle 15:00 per dare luogo a due ore di diretta incentrate sulla cronaca e la politica. Successivamente, poi, si darà luogo al consueto spazio dedicato al gossip e ai temi più leggeri.

Dopo aver pubblicato il comunicato, la protagonista ha commentato anche la vicenda smentendo categoricamente tutte le informazioni circolate fino a questo momento. Naturalmente, sul web, c’è chi ha messo in dubbio la versione dei fatti della donna. Per molti, la sospensione del programma serale è stata causata dal basso livello di ascolti e non da altre motivazioni legate al palinsesto.