GF Vip, Tommaso Zorzi deluso dopo la diretta: “Ho rovinato la semifinale”

Tommaso Zorzi deluso dopo la semifinale del GF Vip 5

Venerdì sera, dopo il faccia a faccia in diretta con Dayane Mello, Tommaso Zorzi è apparso sottotono per il resto della semifinale. Il rampollo meneghino non ha digerito per niente delle dichiarazioni fatte dalla modella brasiliana sulla sua presunta bisessualità. Il 25enne ha ribadito diverse volte di essersi battuto per i diritti della comunità lgbt, e di aver trascorso dei momenti davvero brutti per colpa di gente che gli puntava il dito contro.

Inoltre, l’influencer non ha gradito che le frasi della 32enne sudamericana siano state sminuite in dal conduttore Alfonso Signorini. Per questo motivo dopo il live su Canale 5 il ragazzo si è chiuso in sé stesso cercando di isolarsi dal resto del gruppo. A quel punto Stefania Orlando ha cercato in tutti i modi di spronarlo dicendogli: “Tu sei bravo ad argomentare…Se non ti sta bene qualcosa lo devi dire”. Il diretto interessato ha replicato così: “Ho rovinato la semifinale”.

Il confronto tra il 25enne milanese e Stefania Orlando

Dopo la diretta Stefania Orlando ha cercato in tutti i modi di incoraggiare Tommaso Zorzi a dire tutto ciò che pensa realmente. Il rampollo meneghino però, ha ribadito di non avere più niente da dire a riguardo. Il 25enne è troppo amareggiato per quello che è successo durante la semifinale del Grande Fratello Vip 5, e ripensando al tweet che Alfonso Signorini gli ha fatto vedere, ha asserito: “Io non mi devo giustificare”.

La moglie di Simone Gianlorenzi ha provato a sminuire tutto, ma il suo caro amico le ha spiegato che se si fosse parlato di qualsiasi altra cosa non avrebbe reagito in questa maniera. Ma vedendosi attaccato proprio su quel concetto a lui importante, si sente scoraggiato.

Stefania Orlando prova a consolare Tommaso Zorzi

Visibilmente amareggiato, Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 a Stefania Orlando ha spiegato: “Dopo cinque mesi e mezzo, vivere una semifinale che volevo morire tutto il tempo mi fa girare il c***o”.

Il rampollo meneghino pensa che sia passato un messaggio sbagliato nei suoi confronti, mentre tutto ciò che dice Dayane Mello viene considerato sempre una battuta ironica. A quel punto la bionda conduttrice ha provato a consolarlo affermando: “Non hai detto niente di grave”.