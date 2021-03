Alba Parietti parla del dramma di suo figlio Francesco Oppini: “L’ha persa quando aveva 24 anni” (FOTO)

Alba Parietti parla del dramma del figlio Francesco

Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta una lunga e commovente intervista ad Alba Parietti. Quest’ultima ha parlato del periodo più brutto per il figlio Francesco Oppini. La soubrette e opinionista di Barbara D’Urso ha ricordato la morte di Luana, la fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

“Abbiamo superato momenti veramente difficili, come la morte della sua fidanzata Luana, nel 2006: abbiamo rielaborato insieme la rabbia e l’accettazione di un dramma così forte per un ragazzo di appena 24 anni. Non è stato facile quel periodo. Devo dire che è l’unico uomo che mi gestisce nella mia complessità di donna e di mamma. Il nostro rapporto si è evoluto e oggi siamo complici. Oggi abbiamo piena fiducia l’uno dell’altra”, ha fatto sapere la professionista piemontese.

Oppini e la morte della sua fidanzata

Francesco Oppini aveva parlato a lungo della sua tragedia personale anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Era il 17 ottobre, anniversario della scomparsa della fidanzata Luana. In quell’occasione, l’imprenditore parlando con i suoi compagni d’avventura disse: “Quando hai 24 anni e vivi una storia d’amore a pieno, tutto puoi pensare tranne che queste cose. Lei prima era fidanzata con un’altra persona, avevamo appena iniziato a viverci a pieno. Non voleva dirlo ai suoi per non farmi passare per uno poco per bene”.

Il ragazzo ha detto anche che tale dramma è accaduto il giorno prima del suo compleanno, lui le aveva comprato un regalo e organizzato una sorpresa. “L’ho saputo da sua madre, l’ho chiamata dopo una notte trascorsa in bianco e mi ha detto dell’incidente. Un trauma difficile da superare. A volte chiamavo il suo numero, credendo che lei fosse da sola là, poi ho visto il contesto intorno a lei che crollava“, ha detto il figlio di Alba Parietti.

Alba Parietti dice la sua su Tommaso Zorzi e d Andrea Zelletta

Nel corso della lunga intervista per il periodico Mio, Alba Parietti non ha parlato solamente del figlio Francesco Oppini, ma anche di suoi due amici conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5. Si tratta di Tommaso Zorzi ed Andrea Zelletta.

“Non nascondo che questa sfida mi dispiace perché i miei tre favoriti e preferiti sono Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Tuttavia, trovo che la scelta di Andrea sia stata un colpo di grande signorilità perché sfidare Tommaso al televoto vuol dire sapere sia giocare che perdere da signore. Uscire a testa alta e non vigliaccamente è anche molto intelligente come scelta perché , comunque alla fine avrebbe dovuto scontrarsi comunque con Tommaso. Così se esce, Zelletta esce comunque a testa altissima bravissimo Andrea te la giochi da campione non da codardo”, ha asserito la professionista piemontese.