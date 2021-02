GF Vip, Antonella Elia sconvolge Alfonso Signorini: “Sono ancora innamorata di lui”

Antonella Elia a GF Vip 5 ammette di amare ancora il suo ex

La loro esperienza a Temptation Island non è stata per nulla benevola, infatti, una volta terminato il programma Antonella Elia ha deciso di lasciare Pietro Delle Piane. A distanza di mesi l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 è tornata a parlare del suo ex accendendo le speranze dei fan della coppia.

Durante la semifinale che si è tenuta venerdì sera, rispondendo ad Alfonso Signorini, la collega di Pupo ha detto chiaramente: “Io sono ancora innamorata di Pietro”. E pensare che l’attore più volte da Barbara D’Urso ha fatto sapere la sua intenzione di tornare di nuovo insieme con la Elia. Al momento è una confessione venuta fuori durante un botta e risposta con il direttore di Chi, ci saranno sviluppi nei prossimi giorni?

Lo sfogo dell’opinionista a Verissimo

L’ammissione di Antonella Elia nello studio del Grande Fratello Vip 5 ha lasciato di sasso lo stessa Alfonso Signorini. E pensare che qualche mese fa ospite a Verissimo di Silvia Toffanin l’opinionista aveva detto l’esatto opposto: “Con Pietro è davvero finita. Era in prova, ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore”.

In quell’occasione, parlando sempre del suo ex compagno Pietro Delle Piane, l’ex ragazza di Non è la Rai ha detto anche: “Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili. Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”.

Le scuse di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia

Per caso dopo l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo Antonella Elia ha cambiato idea? Ricordiamo che in questi mesi Pietro Delle Piane ha più volte fatto mea culpa nei salotti di Barbara D’Urso.

Sul piccolo schermo infatti, l’attore ha detto: “Io l’ho delusa e ferita, non c’è un tradimento con un’altra donna però l’ho delusa profondamente, mi dispiace tantissimo. Non mi metto a raccontare i particolari, a volte dalle parole e dai comportamenti possono uscire dei veleni terribili, dal cuore però possono uscire dei tesori”. I due torneranno di nuovo insieme? Staremo a vedere.