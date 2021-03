Selvaggia Roma sul GF Vip: “Le direttive erano chiare, dentro per uno scoop”, ma la realtà è ben diversa (VIDEO)

Il tweet ambiguo di Selvaggia Roma

Da qualche giorno a questa parte in diverse fanpage dedicate al Grande Fratello Vip, è iniziato a circolare un particolare commento che Selvaggia Roma ha scritto su Twitter. L’ex gieffina sul noto social network ha scritto: “Perché le direttive erano chiare. Ma pensi io sia così stupida? A no scusate forse lo siete voi. Da bon capire che lì dentro ero per uno scoop e non potevo mettermi a fare 4 chiacchiere come in un bar. Boh mi fate ridere di brutto!”. A cosa si riferisce l’ex partecipante di Temptation Island? Al programma in sé o a qualcos’altro? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo realmente.

A cosa si riferiva l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5?

Il tweet di Selvaggia Roma, se viene estrapolato in questo modo fa credere tutt’altro, ossia che la soubrette romana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 per fare uno scoop e per seguire delle direttive chiare imposte dagli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

A dire il vero tale commento, dopo aver esaminato l’account Twitter dell’ex gieffina, non è scritto in riferimento alla sua esperienza nel loft più spiato d’Italia, bensì alla sua ospitata al GF Late Show di Tommaso Zorzi avvenuta un paio di settimane fa. (Continua dopo la foto e il post)

Io ho le palle di essere leale no di giocare sporco. — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) February 26, 2021

L’ospitata di Selvaggia Roma al GF Late Show

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che due settimane fa Selvaggia Roma è stata ospite al GF Late Show, il divertente programma condotto da Tommaso Zorzi il mercoledì sera. Un format che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Quasi mezzo milione di telespettatori su Mediaset Extra.

Un esperimento riuscito bene al punto che i vertici del Biscione potrebbero trasformarlo in una vera trasmissione. Ma tornando all’ex gieffina, quest’ultima quella sera era in collegamento dal confessionale del Cucurio. Di conseguenza, le direttive di cui lei parlava erano in riferimento solo a quel momento. Ecco il video in questione: