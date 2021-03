C’è Posta Per Te, Maria De Filippi s’infuria con la figlia che non parla più al padre: “Non c’è un cavolo da ridere” (VIDEO)

Danilo vuole fare pace con la figlia Martina

Sabato sera nelle nuova puntata di C’è Posta per Te il pubblico di canale 5 ha assistito ad ennesimo dramma familiare. Danilo ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per chiarire una volta e per tutte con la figlia Martina. La 22enne prima della quarantena ha presentato il suo primo fidanzato in famiglia, dicendo ai suoi che lui e i genitori dell’uomo che ama hanno delle grosse difficoltà economiche. Ovviamente il padre non ha preso per niente bene questa notizia, di conseguenza sono iniziati i primi litigi.

Per questo motivo la figlia è andata via di casa trasferendosi in quella del suo compagno. La situazione ha preso una brutta piega quando Martina ha rivelato di aspettare un bambino a pochi mesi dopo l’inizio della conoscenza con Francesco. Il suocero ha messo in dubbio le capacità di Francesco e sua madre Katia di poter contribuire a dare un futuro al neonato.

Tensione tra padre e figlia

Dopo l’ennesima discussione, Danilo, Martina e Francesco hanno auto un chiarimento e colui che ha chiamato C’è Posta per Te ha chiesto solo di poter vedere la casa dove la figlia abitava con la suocera e il compagno. Quest’ultimo in un primo momento sembrava disponibile, ossia gli ha promesso di organizzare una cena, ma qualche giorno dopo si è rimangiato la parola, facendo arrabbiare moltissimo il suocero, che lo ha aggredito verbalmente.

Da quel momento i rapporti si sono bruscamente interrotti. Una volta in studio l’uomo ha chiesto scusa alla figlia, al genero e alla consuocera. Tuttavia quest’ultimi non sembravano per nulla disposti a riprendere un rapporto. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha cercato in tutti i modi possibili a far riconciliare padre e figlia, ma la giovane è rimasta sulla sua idea. (Continua dopo il video)

Maria De Filippi rimprovera Martina

Dopo questo atteggiamento restio da parte di Martina, la conduttrice rivolgendosi all’uomo ha detto: “Danilo mi dispiace, ma tua figlia dovrebbe avere un sentimento nei tuoi confronti, che purtroppo sembra non avere! Il problema è tua figlia. O lei si comporta così perché il sentimento che ha provato per te è appeso ad un filo o si comporta così perché crede di dover fare così per Katia e Francesco”.

Molto amareggiato e nervoso, Danilo è sbottato con la compagna che gli diceva di calmarsi. A quel punto la figlia Martina è scoppiata a ridere, facendo arrabbiare Maria De Filippi: “Martina io non ci vedo proprio un cavolo da ridere! Non ci vedo niente da ridere credimi“. Ma il rimprovero della padrona di casa non è valso a nulla, perché i tre hanno deciso ugualmente di chiudere la busta. Ecco il video in questione: