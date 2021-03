Rosalinda Cannavò distrugge le Rosmello: “Io e Dayane Mello siamo solo amiche” (FOTO)

Rosalinda Cannavò mette le cose in chiaro: solo amicizia con Dayane

Come accade ad ogni concorrente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, anche Rosalinda Cannavò è stata intervistata da Gabriele Parpiglia per il magazine Chi. Il giornalista e braccio destro di Alfonso Signorini ha chiesto alla sua ospite se con Dayane Mello ha provato qualcosa un po’ di più di un’amicizia?

A quel punto, senza giri di parole la 28enne messinese ha categoricamente negato. “Quella fra me e Dayane Mello è stata un’amicizia fortissima, io stessa ho usato più volte la parola amore perché per me l’amicizia è amore, ho già spiegato questa cosa tante volte: si trattava solo di amicizia”, ha asserito la nuova fiamma di Andrea Zenga.

L’ex gieffina non aveva mai avuto un rapporto così stretto con una donna

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha aggiunto anche che nella sua vita non aveva mai avuto un rapporto così stretto con un’amica. Dayane Mello è una donna abbastanza fisica ed è molto carnale, mentre l’attrice siciliana è un po’ più distaccata.

“Ma eravamo amiche, anche Dayane vi dirà che eravamo amiche, anche se ora ha detto un’altra cosa. Ma era davvero una unione amichevole fra donne, bellissima e rara”, ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 alla nota rivista Chi.

Rosalinda Cannavo dice la sua sulle ‘Rosmello’: “Mi dispiace deludere le fanpage”

Nel corso della lunga intervista al periodico Chi, Rosalinda Cannavò ha attaccato anche le varie fanpage dedicate alle ‘Rosmello’ che speravano di veder nascere un amore romantico fra la 28enne messinese e la modella brasiliana. Parlando con Gabriele Parpiglia, l’ormai ex Adua Del Vesco ha asserito: “Mi dispiace aver deluso le aspettative di tutte le fanpage che speravamo potesse succedere qualcosa di più con Dayane, ma oltre ad una bellissima amicizia non c’è mai stato altro”.

Parole che sono immediatamente messe sotto accusa, perché nella giornata di sabato la stessa ex gieffina ha seguito proprio una fanpage dedicata a lei e a Dayane Mello. Ecco il post in questione: