Rosalinda Cannavò stronca Massimiliano Morra e Dayane Mello: “Falso lui e stratega lei” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò intervistata dal settimanale Chi

In questi ultimi mesi, sia dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 che ora anche all’esterno, il rapporto tra Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò è stato molo contrastato. I due attori sono entrati nel loft più spiato d’Italia litigando, poi hanno avuto un apparente chiarimento, per poi avere una violenta discussione dopo l’outing e far pace qualche giorno dopo.

Nella semifinale in onda lo scorso venerdì, la 28enne messinese ha fatto una sorta di nuovo outing al professionista napoletano, che stanco di essere infangato dalla collega ha deciso di agire per vie legali.

La 28enne siciliana dà del falso a Morra e stratega alla Mello

Sabato sera Rosalinda Cannavò ha deciso di rispondere a qualche domanda di Gabriele Papiglia per il magazine Chi. Per l’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha riferito che secondo lei Massimiliano Morra è il più falso di tutti gli inquilini che sono transitati nella casa di Cinecittà, mentre Dayane Mello la più stratega.

“Il concorrente più falso di tutto il GF Vip? Massimiliano Morra! Il più stratega? Dayane Mello, sì lei. Stratega non è mica una cosa cattiva, lei ha fatto la sua mossa giusta, tanto di cappello. Cosa dirà quando vedrà questa intervista? Non mi interessa, se penso questo io penso questo. Il vippone più bello? Andrea Zenga dai, la più bella Dayane”, ha fatto sapere l’attrice di Ares Film.

Rosalinda Cannavò spera di continuare l’amicizia con alcuni gieffini

Ma l’intervista per il settimanale Chi non è terminata qui. Infatti, rispondendo alle domande di Gabriele Parpiglia, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò spera vivamente di avere rapporti dopo il Grande Fratello Vip 5 con tanti ex concorrenti, da Andrea Zelletta, il suo Andrea Zenga e anche Dayane Mello.

“Spero di confrontarmi con lei ed avere un rapporto sereno. Ti dirò anche Tommaso, dopo un inizio burrascoso ci siamo divertiti tanto insieme. Stimo moltissimo Zorzi, è la verità. Se mi avessero chiesto 2 mesi fa chi avrei voluto come vincitore avrei detto Dayane, adesso… ok sempre lei, non sono incoerente, ma il bene non passa. Lei ha fatto il suo gioco e lo sta facendo bene”, ha affermato la 28enne messinese. Ecco il video dell’intervista al noto periodico diretto da Alfonso Signorini: