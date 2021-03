Stefania Orlando, il padre contro Rosalinda e Samantha: “Non si va avanti solo con l’aspetto fisico ma…” (FOTO)

Pietro Francesco Orlando rompe il silenzio

Venerdì sera Stefania Orlando ha avuto dei momenti di grosse difficoltà al Grande Fratello Vip 5. Infatti, la moglie di Simone Gianlorenzi ha affrontato due nomination di seguito, ma per sua fortuna è riuscita a superarle entrambe, una con Rosalinda Cannavò e l’altra con Samantha De Grenet. Recentemente anche il padre della gieffina ha rotto il silenzio su Facebook.

Dopo aver fatto i complimenti alla figlia per essere arrivata alla finalissima, ha approfittato della situazione per lanciare una frecciatina velenosa alla 28enne siciliana e alla soubrette romana. “Babilonia (Stefania) questa notte ha espugnato due importanti avamposti bellici del Brasile, che in realtà erano due roccaforti strategiche dell’intero sistema predisposto ad hoc…”, ha fatto sapere l’uomo felice che la figlia abbia eliminato tutte e due.

Il padre di Stefania Orlando lancia delle frecciate a Rosalinda e Samantha

Attraverso un post condiviso sul suo profilo personale Facebook, il padre di Stefania Orlando ha confessato anche che in un reality show non si dovrebbe andare avanti solo facendo leva sull’aspetto fisico.

Per l’uomo bisogna sfruttare anche la propria personalità per andare avanti e farsi apprezzare dai telespettatori che guardano da casa. “Nel reality ogni concorrente dovrebbe avere un processo di maturazione…Non fare leva solo sull’aspetto fisico, ma anche sotto un punto di vista psicologico e sociologico…”, ha detto Pietro Romano.

Affermazioni che hanno fatto storcere il naso ai numerosi sostenitori di Dayane Mello, i quali hanno pensato che l’uomo si riferisse alla modella brasiliana. Come era prevedibile tali parole hanno scatenato una serie di polemiche sui vari social network. Resta il fatto che il genitore della Orlando non si nasconde dietro ad un dito dicendo apertamente ciò che pensa. (Continua dopo la foto)

Pietro Francesco Orlando e il flit con la Contessa romana Patrizia De Blanck

Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha avuto modo di conoscere Pietro Francesco Romano qualche settimana fa. Infatti, l’anziano uomo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5, precisamente nella stanza degli abbracci posta in Cucurio per fare una sorpresa alla figlia. In quell’occasione è venuto fuori un retroscena clamoroso, ovvero che lui e la Contessa Patrizia De Blanck hanno avuto un flirt tantissimi anni fa.