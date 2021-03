DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 2 marzo: Aziz dubita di Yigit

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel secondo appuntamento settimanale in onda su canale 5 martedì 2 marzo 2021? Gli spoiler che giungono direttamente dalla Turchia rivelano che Deren incontrerà per la prima volta Bulut, un dipendente di Sanem.

Mentre Yigit farà sapere a quest’ultima e al signor Aziz che la Aydin potrebbe conquistare un premio come migliore scrittrice dell’anno. verità o sotto c’è un altro piano concordato con la perfida Huma? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella serie rivelazione dell’anno.

Le perplessità di Aziz su Yigit

Le anticipazioni della prima parte dell’episodio 128 di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 2 marzo 2021 rivelano che, Deren deciderà di raggiungere a piedi la nuova sede dell’agenzia. Ricordiamo che la Friki harika ora si trova nella tenuta di Sanem, ma rimarrà per la seconda volta tutta infangata e dolorante. Per fortuna ci sarà Bulut, un ragazzo che lavora per Sanem, ad aiutarla e a portarla da Muzaffer alla ricerca di nuovi clienti per la società pubblicitaria.

Qualche ora dopo il signor Aziz, confrontandosi con la Aydin e Yigit, verrà a conoscenza che la ragazza potrebbe vincere un premio come miglior scrittrice dell’anno. Allo stesso tempo, però, c’è qualcosa nel fratello di Polen che non convince del tutto il padre di Can ed Emre. Così l’anziano uomo deciderà di confidarsi con la sua vecchia fiamma Mirihban. Cosa accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.

Ritorna il serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno su Canale 5

Ricordiamo che DayDreamer – le Ali del Sogno tornerà nuovamente prima serata su Canale 5. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 3 marzo 2021. In quell’occasione tutti gli appuntamenti della soap opera turca avranno modo di vedere tre episodi dalle ore 21:45 circa fino a mezzanotte passata.

Infine, ricordiamo che le puntate sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play qualche minuto dopo la messa in onda e dove possono essere viste anche in streaming.