Rosalinda e Andrea nella bufera: clip della loro prima notte insieme indignano il web (FOTO)

Una volta terminata la sua esperienza nella casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono finiti al centro di una bufera per aver mostrato ai fan dei contenuti inerenti la loro prima notte insieme. La coppia ha pubblicato delle foto e dei video direttamente dalla camera d’hotel nella quale alloggiano.

Le allusioni alquanto spinte e i commenti dei due protagonisti hanno sollevato non poche polemiche sul web. In molti, infatti, hanno reputato il loro comportamento come un voler spettacolarizzare questa relazione ignorando completamente l’ex fidanzato della Cannavò.

La prima notte di Rosalinda e Andrea

Rosalinda e Andrea si stanno dando alla pazza gioia sui social pubblicando contenuti alquanto sensibili, per tale ragione hanno sollevato una bufera. Ad indignare particolarmente i telespettatori del GF Vip è stata una IG Stori in cui i due sono a letto insieme. Nello specifico, si tratta di una foto in cui i ragazzi sono sdraiati su di un letto di un hotel ed hanno davanti a sé dei cartoni con delle pizze. La didascalia annessa a tale scatto è stata alquanto ambigua in quanto i due hanno definito quella come la prima “cena” insieme.

In molti ci hanno visto dietro queste parole una chiara allusione alla sfera fisica. Per tale ragione, molti utenti hanno criticato il comportamento della Cannavò, la quale avrebbe dovuto chiarirsi prima con il suo ex Giuliano e poi gettarsi a capofitto in una nuova relazione. Ad ogni modo, l’influencer Deianira Marzano ha anche posto l’accento su di un’altra questione. (Continua dopo la foto)

L’indignazione sul web

Secondo il suo punto di vista, l’attrice starebbe solo fingendo con Zenga in quanto non interessata realmente a lui. Per tale ragione, la donna ha previsto una bella batosta per il figlio dell’allenatore di calcio. Ad ogni modo, mentre sul web in molti si stanno cimentando in commenti e congetture, la coppia sembra interessata solo a godersi questi momenti. A confermare che tra Rosalinda e Andrea ci sia stata la prima notte d’amore è stata proprio la ragazza.

La dama, infatti, ha pubblicato un video su Instagram registrato questa mattina direttamente dal letto. Nella clip in questione si vede la Cannavò sotto le coperte intenta a “disturbare” il suo nuovo compagno. Il web si sta scatenando con commenti e affermazioni davvero poco carine nei confronti della ragazza, non ci resta che attendere per vedere se replicherà.