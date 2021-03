Arisa zittisce Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi: “Non deve lavorare nella musica”

Arisa contro Rudy Zerbi: il motivo

Nella 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi che si avvicina alla fase finale, oltre agli allievi anche i professori hanno dei battibecchi tra di loro. Basti pensare alle scaramucce tra Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano oppure tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Stavolta però, i protagonisti di un’accesa litigata sono stati Arisa e appunto il giudice di Tu sì que vales. I due professori di canto non sono d’accordo su nulla che riguardi la musica e su nessuno dei ragazzi che fanno parte di questa stagione.

Infatti, ad Amici 20 sabato pomeriggio durante la puntata tra ì Zerbi e Rosalba Pippa non sono mancati gli scontri. Nello specifico, quando l’ex presidente della Sony ha criticato Gaia, una delle allieve di Arisa. Così la cantante prossima a partecipare a Sanremo, ha detto una frase sul collega che ha lasciato tutti senza parole: “Ragazzi, Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”.

Botta e risposta tra i due prof di Amici 20

La discussione su Gaia di Amici 20 è andata avanti per diversi minuti. Dopo l’esibizione dell’allieva di Arisa, Rudy Zerbi ha criticato la ragazza, arrivando a dirle che la sua esibizione è stata noiosa. In un primo momento anche a Rosalba Pippa sembrava non essere piaciuta la sua allieva. Ma immediatamente dopo la prof ha detto che la giovane non l’aveva convinta del tutto.

Tuttavia l’ha incoraggiata dandole nove e la possibilità di correre verso il serale che dovrebbe iniziare verso la fine di marzo. Invece, il giudice di Tu sì que valers ha criticato aspramente Arisa dando due alla concorrente del talent show di Maria De Filippi. Secondo l’uomo, la collega non ha il coraggio di criticare i ragazzi. Per questo motivo ha asserito: “Io sono str**zo, lei invece è carina e gentile”.

Arisa parla del Festival di Sanremo 2021

Nella puntata di Amici 20 andata in onda sabato scorso su Canale 5 l’aria all’interno dello studio si è fatto particolarmente pesante per la discussione a più riprese tra Arisa e Rudy Zerbi. Per questo motivo, per smorzare i toni è intervenuta Maria De Filippi affrontando l’argomento Sanremo 2021. Infatti, Rosalba Pippa questa settimana sarà impegnata con la kermesse canora più importante d’Italia e la conduttrice pavese le ha chiesto le sue emozioni.

A quel punto la diretta interessata da una parte ha detto di essere tranquilla perché è la sua settima partecipazione alla manifestazione che si tiene nella cittadina ligure. Poi però ha detto anche: “Voglio cantare, ne ho tanta voglia. Speriamo di poter tornare a lavorare come si deve dopo Sanremo”.