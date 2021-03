GF Vip, Giulio Pretelli criticato sul web: “Strumentalizza la gravidanza per andare in Tv”

Giulio Pretelli confessa al fratello che prossimamente diventerà papà

Nella semifinale del Grande Fratello Vip 5 oltre a decretare il quarto finalista, ossia Stefania orlando ha regalato un altro colpo di scena al pubblico da casa e non solo. Infatti, Pierpaolo Pretelli ha rivisto il fratello più piccolo Giulio, arrivato nella casa più spiata d’Italia per dirgli che diventerà presto papà.

Tale gesto, però, se da una parte ha emozionato moltissimo l’ex Velino di Striscia la Notizia e gli altri inquilini. Dall’altra parte non ha fatto storcere il naso a tantissimi telespettatori: infatti quest’ultimi su sino riversati sui vari social network. Lì hanno giudicato in maniera negativa la scelta del 21enne lucano di dire una cosa così intima davanti a milioni di persone.

Il fratello del gieffino criticato sul web

E dopo il rimprovero in diretta da parte di Cristiano Malgioglio dicendo che Giulio Pretelli poteva aspettare lunedì sera per comunicare la lieta novella, altre critiche sono giunte dal web. Ad esempio, sull’account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip é stata condivisa una clip del confronto tra il 21enne e il fratello maggiore Pierpaolo Pretelli, e tra i vari commenti di auguri e felicitazioni non sono mancati altrettanti giudizi negativi.

Ad esempio, sulla pagina IG si legge: “Questo ragazzo ha strumentalizzato la notizia della gravidanza per presentarsi in Tv” ; “Questo non riesce a stare lontano dalla tv…che senso aveva andare in tv a dire queste cose?! Fuori luogo e solo per visibilità. Non poteva aspettare 3 giorni? Pessimo”; “Felice per loro, ma poteva aspettare lunedì”, e tantissimi altri molto simili a questi.

GF Vip 5, Giulio Pretelli parla della sua compagna Alessia

Nel penultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Giulio Pretelli ha voluto rivelare al fratello fratello maggiore Pierpaolo che in estate diventerà padre anche lui. Il gieffino, visibilmente commosso, ha ascoltato le parole del 21enne che gli ha confessato di aver trovato l’amore in Alessia, una ventenne che ha conosciuto all’incirca cinque mesi fa.

Nonostante la lieta novella, gran parte del pubblico del reality show di Canale 5 non sono stati per nulla d’accordo con la scelta del ragazzo a dire una cosa talmente privata sul piccolo schermo. Infatti, la stragrande maggioranza dei telespettatori avrebbe preferito vedere da parte del giovane un atteggiamento più riservato.