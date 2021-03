GF Vip, “Pierpaolo Pretelli me lo ha rubato”: accuse pesanti, spunta un biglietto

Il biglietto fortunato del GF Vip 5 lo aveva Pierpaolo Pretelli

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è alle battute finali dopo quasi sei mesi di programmazione. Nella serata di lunedì si spegneranno le luci nella casa più spiata d’Italia, che ha dato vita all’edizione più lunga di sempre.

Prima della semifinale che si è tenuta lo scorso venerdì 26 febbraio, gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno comunicato agli inquilini rimasti in gioco che non è più valida la possibilità di rientrare nel loft di Cinecittà dopo un’eliminazione tramite il biglietto fortunato che è stato dato loro a settembre, ovvero quando ha avuto inizio questa avventura televisiva. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

Rosalinda Cannavò: “Pierpaolo Pretelli me lo ha rubato”

In questi mesi nessuno dei concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip 5 aveva il biglietto che dava la possibilità di rientrare in gara. Ebbene sì, il fortunato biglietto lo aveva Pierpaolo Pretelli, che non ne ha più bisogno da alcune settimane, visto che dopo Dayane Mello è stato lui il primo concorrente maschio a raggiungere la finalissima del primo marzo. “Lo sapevo che ce l’aveva lui”, ha esclamato Rosalinda Cannavò prima della sua eliminazione dal GF Vip 5.

Dopo questa esclamazione la 28enne messinese ha spiegato pure il motivo: “Era il mio numero, me lo ha rubato”. Proprio il 30enne lucano che presto diventerà zio, ha confermato quanto detto dall’attrice siciliana, che super convinta che il biglietto numero 14 era quello fortunato. “Me lo diceva fin dal primo giorno”, ha asserito l’ex Velino di Striscia la Notizia.

La reazione degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5

A quel punto, Rosalinda Cannavò ha esclamato: “È incredibile”. Su questa vicenda non è mancata l’ironia da parte degli altri inquilini della casa del Grande Fratello vip 5. Ad esempio, Stefania Orlando ha detto: “Comunque vedi Pierpaolo, anche volendo non avremmo potuto farti fuori”.

Mentre la modella brasiliana Dayane Mello che è la prima finalista, si è espressa in questo modo: “Che figata, che cosa hai vinto, un viaggio alle Maldive?”. Naturalmente nulla, infatti il fidanzato di Giulia Salemi non ha nemmeno esultato per quanto scoperto prima della semifinale del GF Vip 5.