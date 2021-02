Oroscopo 1 marzo 2021: Vergine romantici, Acquario complessi

L’Oroscopo del 1 marzo 2021 annuncia ai Leone l’inizio di un periodo fatto di successi e soddisfazioni nel lavoro, ma non trascurate l’amore. I Vergine, invece, faranno spazio ad un sano romanticismo, mentre gli Acquario saranno attratti dalle situazioni complicate.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite particolarmente impazienti. Non amate stare sulle spine, sia per quanto concerne il lavoro sia l’amore. Cercate di non fare troppe pressioni sul partner, o potrebbero sorgere delle incomprensioni. Nel lavoro otterrete belle soddisfazioni, ma dovete aspettare ancora un po’.

Toro. Non amate sentirvi messi in discussione o sotto pressione. In campo professionale tenderete ad essere aggressivi con coloro i quali proveranno a imporre la loro autorità su di voi. Per quanto riguarda l’amore, invece, potrebbero nascere delle discussioni dovute alla gelosia e alla possessività del partner.

Gemelli. L’Oroscopo del 1 marzo esorta i nati sotto questo segno a lasciarsi andare un po’ di più in amore. Se vi ponete dei vincoli potreste impedire a voi stessi di vivere delle belle emozioni. Nel lavoro e nello studio occorre metodo. Non andrete da nessuna parte se continuerete a fare tentativi.

Cancro. Giornata turbolenta, vi sentite particolarmente inquieti. Cercate di non dare troppo peso al giudizio degli altri e non fasciatevi la testa prima di cadere. Nella vita è importante essere previdenti, ma talvolta vi create problemi inutili per cui non vale la pena preoccuparsi.

Leone. Man mano state recuperando la vostra verve da guerrieri. Specie in campo professionale tornerete ad avere delle ambizioni anche parecchio elevate. L’amore potrebbe essere messo in secondo piano in questo momento in quanto sarete impegnati a farvi strada in altri settori.

Vergine. Le agitazioni e le discussioni che erano sorte di recente lasceranno il posto ad un sano romanticismo. Approfittare di questo momento per fare la pace con una persona con cui avevate litigato. Nel lavoro, invece, siete un po’ stanchi, ma non è periodo di battere la fiacca.

Previsioni 1 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo farete una certa fatica a lasciarvi andare alle emozioni. Questo potrebbe creare non pochi problemi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non riuscirete ad essere obiettivi nelle scelte, pertanto, se dovete prendere delle decisioni importanti, rimandatele o lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi.

Scorpione. Per i nati sotto questo segno è giunto il momento di dare una svolta alla propria vita. Se siete fermi da un po’ di tempo, nell’attesa che le cose cambino, datevi da fare e impegnatevi concretamente per riuscire ad ottenere dei risultati. Nel lavoro occorre impegno e dedizione, nessuna grande soddisfazione si ottiene con semplicità.

Sagittario. L’Oroscopo del 1 marzo 2021 denota una giornata particolarmente produttiva sul lavoro. Specie i liberi professionisti avranno modo di ottenere delle belle soddisfazioni. Se siete alle dipendenze di qualcuno, invece, dovrete ingoiare qualche rospo. In amore c’è serenità e complicità con il partner.

Capricorno. Grandi cambiamenti sono alle porte, tuttavia, non dovete avere fretta e, soprattutto, non dovete compiere scelte affrettate. In amore siete desiderosi ci cimentarvi in una nuova relazione, ma attenzione a non farvi troppe illusioni. In campo lavorativo, invece, dovete essere cauti e lungimiranti.

Acquario. Più intricata sarà la vostra vita e meglio vi sentirete. Non amate le cose semplici, così come le strade troppo in discesa. Amate conquistare le persone o le posizioni lavorativi con dedizione e meritocrazia. In amore, invece, la giornata procederà in modo abbastanza tranquillo.

Pesci. La giornata odierna partirà un po’ sottotono. Avete la testa travolta da mille pensieri e questo vi renderà parecchio suscettibili. Cercate di fare ordine nella vostra vita creando, magari, una scala di priorità. Specie per quanto riguarda i sentimenti e le amicizie è necessario fare delle valutazioni.