Al Bano, l’appello in tv a Loredana Lecciso e Romina Power: “Facciamo pace…”

L’appello di Al Bano a Domenica In

Nella nuova puntata di Domenica In fra i vari ospiti Mara Venier ha intervistato Al Bano Carrisi. E proprio il cantautore di Cellino San Marco ha spiazzato tutti con un appello rivolto all’ex moglie Romina Power e all’attuale compagna Loredana Lecciso.

“Il mio sogno? Che Romina e Loredana mangiassero assieme attorno a un tavolo. Perché non ci incontriamo? La vita può essere breve, meglio unirsi e seminare semi di pace”, ha asserito il 77enne che è stato scartato dal Festival di Sanremo 2021. Quest’ultimo, inoltre, ha aggiunto che: “Nessuna ha fatto un danno all’altra. Romina aveva le sue esigenze, e Loredana è venuta dopo, ed è una bravissima mamma”.

Il cantautore di Cellino San Marco parla del Festival di Sanremo

La nuova puntata di Domenica In è stata particolarmente intensa. Mara Venier infatti, si è collegata con Sanremo dove erano presenti i due co-conduttori Amadeus e Fiorello. Dopo la parentesi dedicata alla kermesse canora, subito dopo la padrona di casa ha parlato a lungo dell’emergenza sanitaria in corso. A quel punto la professionista veneta ha intervistato Al Bano Carrisi che ha ripercorso ancora una volta la sua carriera.

Ossia dalla partenza da Cellino San Marco con una valigia di cartone al grande successo internazionale. Nel corso della lunga chiacchierata ha svelato, con tono polemico, un retroscena sul Festival della canzone italiana: “Come hanno fatto a scartare una melodia così bella nel 2017? C’è l’avevano con me? Non sempre si può vincere nella vita”.

Al Bano torna a parlare di Romina Power

Ovviamente, Mara Venier trovandosi Al Bano a Domenica In non poteva non parlare della sua storia d’amore avuta con Romina Power. Una relazione sentimentale che ha fatto sognare milioni di italiani e non e che ancora oggi speravano in un ritorno di fiamma. Naturalmente non avverrà mai perché il cantautore di Cellino San Marco si è rimesso insieme a Loredana Lecciso.

Il Maestro Carrisi ha detto che erano due perfetti sconosciuti quando si videro sul set di un film ‘Nel Sole’, e che dopo alcuni giorni era tutto finito. Poi ha ironizzato con la padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno: “Poi parliamo anche di Loredana, per la parcondicio, se no succede una guerra”.