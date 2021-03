Elettra Lamborghini a Domenica In non sta bene, Mara sospende l’intervista e chiama un medico (FOTO)

Nella puntata di Domenica In del 28 febbraio è stata intervistata anche Elettra Lamborghini. La famosa ereditiera, però, ha lasciato di stucco la padrona ci casa nel momento in cui è entrata in studio in quanto ha cominciato a camminare come fosse un robot.

Mara Venier l’ha guardata interdetta e le ha chiesto cosa le fosse successo. A quel punto, allora, la cantante ha raccontato di aver avuto un problema durante la notte che l’ha portata ad avere un blocco a schiena, collo e spalle. La situazione è stata abbastanza seria al punto da far intervenire un medico.

Elettra Lamborghini e il colpo della strega

Nel corso dell’intervista di Elettra Lamborghini a Domenica In, la ragazza ha raccontato di aver avuto un malore. La giovane ha spiegato che domenica notte ha avuto una fitta lungo tutta la schiena a seguito della quale non si è riuscita a muovere. Preoccupata per quanto accaduto ha chiamato immediatamente l’osteopata il quale l’ha visitata. Ebbene, a quanto pare la donna ha avuto un colpo della strega alquanto consistente, al punto da costringerla a muoversi in modo piuttosto goffo.

La conduttrice si è mostrata profondamente dispiaciuta e poi ha provato a mettere a suo agio la sua interlocutrice chiacchierando con lei. Ad un certo punto ha mandato in onda anche il filmato registrato prima delle nozze della ragazza, le quali si sono tenute lo scorso settembre. Una volta terminata la clip, però, la conduttrice si è resa conto del malessere della sua interlocutrice, al punto da prendere una drastica decisione.

La cantante lasica Domenica In

Mara Venier, infatti, ha detto alla sua ospite di non riuscire a vederla soffrire in quel modo, pertanto, ha ritenuto opportuno sospendere l’intervista. La presentatrice ha detto che durante il servizio si è messa in contatto con un medico affinché visitasse la ragazza e le facesse una puntura per calmarle i dolori lancinanti. La cantante, in un primo momento, ha provato a resistere dichiarando di riuscire a procedere con il dibattito.

In seguito, però, ha deciso di seguire il consiglio della padrona di casa. Per tale ragione, dopo aver trascorso solo pochi minuti nello studio di Domenica In, Elettra Lamborghini ha interrotto la chiacchierata ed è andata via. L’artista, dunque, ha lasciato gli studi di Rai 1 per andare a riposare.