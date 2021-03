Pierpaolo Pretelli in ansia per il fratello Giulio che diventerà padre: “Deve subito muoversi per lavorare”

Giulio Pretelli comunica che presto diventerà padre

Venerdì scorso, in occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha scoperto che la prossima estate diventerà zio. Ebbene sì, il fratello più piccolo Giulio, che il pubblico di Barbara D’Urso conosce benissimo, si è presentato nel giardino del loft di Cinecittà per confessargli che la sua giovane fidanzata aspetta un bambino.

“Questa è una cosa che è capitata anche a te prima di me. Sai che ho al mio fianco una ragazza splendida che non vedo l’ora di farti conoscere. Lei ha una grande maturità, è molto dolce. Sono molto innamorato di lei. Diciamo che è una cosa che riguarda noi due, ma anche te e la famiglia. Diventerai uno zio e Leo avrà un cuginetto”, ha asserito il 21enne lucano lasciando il consanguineo senza parole.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Dopo aver manifestato la sua felicità perché diventerà zio per la prima volta, Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha iniziato a pensare a lungo.

All’ex Velino di Striscia la Notizia infatti, sono venute in mente tutte le difficoltà che il fratello Giulio dovrà affrontare visto che è ancora un 21enne. Il ragazzo lucano si è confidato con Andrea Zelletta e ovviamente tutto il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra ha ascoltato le parole del fidanzato di Giulia Salemi.

“Sono un po’ pensieroso. Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare, quando aspettavamo Leo, io ero più grande, anche Ariadna lo era. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”, ha asserito il 30enne lucano.

La reazione del popolo del web

Dopo aver dato la lieta novella in diretta su Canale 5, Cristiano Malgioglio nello studio del Grande Fratello Vip 5 è sbottato contro Giulio Pretelli. Il paroliere siciliano infatti, preferiva che il 21enne avesse aspettato la serata di lunedì per comunicare a Pierpaolo che presto diventerà zio. Ma non è finita qui, infatti il popolo del web si è scagliato contro il giovane affermando che quest’ultimo doveva mantenere intimo una cosa del genere.