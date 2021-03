Uomini e Donne, anticipazione del 1° marzo: quasi rissa tra Armando e Riccardo

Trono over: lite tra Armando, Gianni e la tronista Samantha

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, dicono la nuova dama Federica arriverà in studio con lo scopo di conoscere Armando Incarnato. Durante una conversazione ci sarà una forte aggressione verbale tra il parrucchiere partenopeo, Gianni Sperti e la nuova tronista Samanta. Quest’ultima infatti, sarà chiamata in causa dalla conduttrice Maria De Filippi per dare un suo punto di vista sull’imprenditore

Nello specifico, la nuova arrivata lo farà irritare parecchio perché darà un suo giudizio per niente positiva. A quel punto il cavaliere napoletano le darà della maleducata e il collega di Tina Cipollari difenderà la new entry.

Di conseguenza, ci sarà una forte discussione nella quale tutti i protagonisti del Trono over parleranno sopra tutti. Addirittura arriveranno a litigare pure Armando e Riccardo Incarnato. Per quale ragione? Andiamo a vedere nello specifico cos’altro accadrà nel dating show di Canale 5.

Maria De Filippi sventa una rissa in studio tra Riccardo ed Armando

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che Armando Incarnato, rimasto amareggiato per i complimenti che Riccardo Guarnieri ha fatto alla ragazza, si renderà attivo alla discussione. Alla fine, però, si alzerà ed uscirà dallo studio. In un primo momento però, farà una brutta battuta a lei, in cui la incoraggerà a rimanere per l’ex di Ida Platano.

Il cavaliere pugliese perderà la pazienza al punto che anche lui vorrà uscire dallo studio di Uomini e Donne ma la conduttrice lo farà rimanere nel parterre evitando una eventuale rissa nel backstage tra i due cavalieri. Qualche minuto dopo, però, il personal trainer uscirà lo stesso. Federica rimarrà ma non solo per l’imprenditore partenopeo.

Trono classico: Massimiliano e Vanessa proseguono la conoscenza

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano anche che Massimiliano in settimana è uscito per la seconda volta con Vanessa. Rispetto alla prima esterna però, in questa occasione hanno parlato molto più a lungo. La corteggiatrice ha parlato di una storia tossica avuta in età adolescenziale per cui è finita in ospedale, ma la padrona di casa Maria De Filippi dirà di aver voluto censurare il racconto perché abbastanza intimo.