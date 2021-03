Giulia Salemi umiliata a Live non è la D’Urso: “Hai importunato mio marito, prendi le botte” (VIDEO)

Nella puntata di domenica 28 febbraio di Live non è la D’Urso è stata ospitata Giulia Salemi. L’ex gieffina si è trovata ad affrontare cinque agguerritissime sfere, le quali erano occupate da personaggi dello spettacolo molto adirati con la dama.

Tra di loro, la più pungente è stata, sicuramente, Caterina Collovati. Quest’ultima ha pesantemente sbottato contro la sua interlocutrice accusandola di averci provato anche con suo marito ed ha pronunciato frasi parecchio pesanti sul suo conto.

Le accuse di Caterina Collovati contro Giulia Salemi

Giulia Salemi è stata a Live non è la D’Urso per affrontare cinque opinionisti pronti a sparare a zero sul suo conto. La maggior parte dei presenti ha accusato la ragazza di essere un po’ troppo avvezza a provarci con gli uomini durante i reality show. In tre occasioni ha dato luogo a tre relazioni diverse, pertanto, non si è potuto fare a meno di fare qualche battutina pungente. Ad ogni modo, durante il dibattito è emerso ben altro. Caterina Collovati, infatti, ha preso la parola per accusare l’influencer di provarci con gli uomini sposati.

La donna ha asserito che, diversi anni fa, Giulia si trovò ad un evento con suo marito. Successivamente, poi, la Collovati trovò dei messaggi inviati dalla Salemi all’uomo alquanto fastidiosi. Nel dettaglio, l’ex gieffina non fece altro che rivolgersi con toni un po’ troppo affettuosi. Il suo ripetere sempre vezzeggiativi come “amore” e “tesoro” infastidirono parecchi la moglie di Fulvio.

Pesanti affermazioni a Live non è la D’Urso

Caterina, poi, si è collegata al GF Vip e al momento in cui Elisabetta Gregoraci accusò l’ex coinquilina di averci provato anche con suo marito Flavio Briatore. La Collovati, allora, dinanzi queste considerazioni ha ammesso di cominciare a credere che quello di Giulia sia un vizio, pertanto, dovrebbe fare attenzione, perché alla terza volta rischia di essere picchiata. Tali parole hanno indignato il popolo del web, il quale si è riversato sui social per difendere l’influencer.

Giulia Salemi, dal canto suo, ha provato a difendersi, ma la maggior parte dei presenti a Live non è la D’Urso l’hanno accusata. La ragazza si è trovata in una seria difficoltà, al punto che è stato necessario anche l’intervento della padrona di casa. Barbara ha esortato i suoi ospiti a moderare i toni in quanto quello della Salemi sarebbe solo un suo modo di fare che, comunque, sarebbe opportuno modificare. (Clicca qui per il video)