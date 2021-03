Dayane Mello riceve la prima proposta di lavoro dopo il GF Vip: ecco cosa farà

Dayane Mello sarà la protagonista del nuovo video clip di Malgioglio

Senza ombra di dubbio Dayane Mello è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una volta varcata la porta rossa della casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana sarà impegnata sul set di un video musicale. A rendere nota questa notizia ha pensato Libero Quotidiano. Nell’articolo in questione, il giornalista è opinionista di Barbara D’Urso, Francesco Fredella c’è scritto che sarà proprio la sudamericana la protagonista della nuova clip musicale di Cristiano Malgioglio.

Il brano si intitola ‘Y Lo Latino’, e a quanto pare uscirà nelle prossime settimane. “Y Lo Latino è una canzone omaggio all’America Latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di conoscere bene Dayane Mello. Per la prima volta non ci saranno manzi muscolosi nel video, ma la bellissima Dayane. “Ha una bellezza mozzafiato”, ha fatto sapere il paroliere catanese.

La modella in onda in un tg brasiliano

Sempre su Libero Quotidiano, il giornalista Francesco Fredella ha scritto che nella casa del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello avrebbe già esternato la voglia di lavorare con Cristiano Malgioglio. Qualche giorno fa, la modella è finita ancora una volta nel più importante telegiornale brasiliano.

“E non solo: si parla di lei in Spagna, Portogallo e non era mai accaduto prima che un personaggio di un reality avesse varcato i confini italiani. Il pronostico di Malgioglio? “La vera vincitrice è lei”, dice Cristiano. Ma sappiamo che tifa anche per Zorzi”, si legge nell’articolo dell’opinionista di Barbara D’Urso.

Cristiano Malgioglio vuole Dayane Mello senza trucco

Subito dopo, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, Cristiano Malgioglio ha confessato che vuole Dayane Mello in versione acqua e sapone nel suo nuovo video clip. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana senza trucco è più bella.

In poche parole, il cantautore siciliano con tale scelta con molta probabilità avrà già il milioni di visualizzazioni su YouTube visto il seguito che l’ex di Stefano Sala ha sui vari social network. Ovviamente la diretta interessata al momento non è al corrente di queste informazioni, ma sicuramente sarà felice di tale scelta.