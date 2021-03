Maria Teresa Ruta nei guai dopo la macchina della verità: spunta un tradimento, ecco dove ha mentito (VIDEO)

Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta si è sottoposta alla tanto temuta macchina della verità. La showgirl ha risposto a svariate domande inerenti le dichiarazioni trapelate durante la sua esperienza al GF Vip.

In particolar modo, la donna ha chiarito alcuni punti inerenti il suo rapporto con Baccini, con il Principe Alberto e con il suo ex Amedeo Goria. Tra le tante domande, però, alcune si sono rivelate false ed hanno fatto emergere un presunto tradimento da parte della donna.

Maria Teresa Ruta e l’affaire Delon e Baccini

Il test della macchina della verità a Maria Teresa Ruta è cominciato con le solite domande di routine per cablare l’apparecchio. Successivamente, la D’Urso è entrata nel cuore della questione ed ha fatto alla showgirl delle domande inerenti l’affaire Alain Delon e Alba Parietti. In questo caso, è emerso che realmente la Ruta abbia ricevuto un invito da parte dell’attore, tuttavia, non pare che la Parietti le abbia rubato il posto a tavola.

Dopo si è passati al Principe Alberto. Dalle domande poste dalla conduttrice è emerso che la donna abbia avuto un avvicinamento con lui durante un ballo, ma non è emerso che ci sia stato realmente un bacio. Maria Teresa si è giustificata dicendo di essersi scambiata solo un bacio a stampo, forse per questo la risposta è risultata falsa. In seguito, l’attenzione è ricaduta su Baccini. Barbara D’Urso ha chiesto se tra lei e il cantante ci sia stato qualcosa di più di un’amicizia e la donna ha risposto con un “no”, l’apparecchio, però, ha dato per falsa la risposta.

La macchina della verità svela un tradimento

Maria Teresa Ruta, allora, ha fatto un ghigno ed ha chiesto alla padrona di casa di andare avanti e di non ripetere la domanda dinanzi la macchina della verità. Tale risposta ha lasciato intendere che la showgirl fosse pienamente consapevole di aver detto una bugia. Infine, tra le domande che hanno sollevato maggiore scalpore ce n’è stata una in cui Lady Cologno ha chiesto alla sua ospite se avesse mai tradito Amedeo Goria.

Lei ha risposto di no, per ben due volte, ma in entrambi i casi l’esito è stato falso. Tutti si sono guardati interdetti, specie Amedeo, che era presente in studio. La Ruta ha detto che si trattasse di un errore in quanto non si è mai resa protagonista di un tradimento. (Clicca qui per il video)