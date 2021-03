GF Vip, Elisabetta Gregoraci: “Annullati 13 anni con Briatore”, la trasformazione

Gabriele Parpiglia parla di Elisabetta Gregoraci

Senza ombra di dubbio Gabriele Parpiglia è uno che conosce molto del Grande Fratello Vip 5. Infatti, oltre ad essere un giornalista ed autore televisivo è anche il braccio destro di Alfonso Signorini, padrone di casa del reality show di Canale 5.

Di conseguenza, il professionista non ha timore di esprimere il proprio giudizio che spesso può rivelarsi impopolare. In una recente puntata di Casa Chi, il format che va in onda in diretta sulla pagina Instagram della nota rivista per cui lavora, Parpiglia ha speso delle parole al miele per Elisabetta Gregoraci: “A me ha stupito in positivo”. Ricordiamo che la soubrette calabrese è rimasta nella casa più spiata d’Italia solo tre mesi e nei primi di dicembre ha abbandonato volontariamente per riabbracciare il figlio Nathan Falco.

Il giornalista loda la soubrette calabrese

Ma tornando al giudizio di Gabriele Parpiglia ad Elisabetta Gregoraci, lo stesso giornalista a Casa Chi ha detto che la soubrette calabrese è entrata come una ragazza che ha annullato gli ultimi tredici anni vissuti accanto a Flavio Briatore. Ma si è divertita psicologicamente come una ragazza di 28 anni.

Il braccio destro di Alfonso Signorini invece, non è stato per nulla tenero con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Infatti, il giornalista non crede per nulla alla loro relazione sentimentale. L’autore televisivo, infatti, ha ricordato il percorso del 30enne lucano. Prima si è infatuato dell’ex moglie di Flavio Briatore, poi dell’ex Ariadna Romero e infine dell’influencer italo-persiana. “È un amore da telecamera”, ha tuonato Parpiglia.

Gabriele Parpiglia affonda Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Sempre a Casa Chi, Gabriele Parpiglia si è chiesto come mai Pierpaolo Pretelli tra tante ragazze dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 ha scelto proprio Giulia Salemi. Questa già aveva partecipato al reality show di Canale 5. “Serviva una dinamica”, ha risposto il braccio destro di Alfonso Signorini.

Per quest’ultimo, l’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia non sono destinati a durare una volta fuori dal loft più spiato d’Italia. “Ricordiamolo che lui è entrato nel cast del GF all’ultimo giorno perché al suo posto era stato scelto Simone Susinna, che ha poi rifiutato”, ha concluso il noto giornalista.