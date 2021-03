Barbara D’Urso censura Maria De Filippi a Domenica Live: caos dietro le quinte di Mediaset (VIDEO)

In questi giorni si sta molto parlando di un’ipotetica clausola che Maria De Filippi avrebbe fatto inserire all’interno del suo contratto con Mediaset inerente Barbara D’Urso. Nello specifico, pare che Lady Cologno sia stata obbligata a non parlare della sua collega nelle sue trasmissioni.

Queste indiscrezioni sembra siano state confermate nella puntata di ieri di Domenica Live. In tale occasione, la conduttrice ha intervistato Pippo Franco ed ha parlato dell’esperienza di suo figlio Gabriele a Temptation Island. Nel trattare la questione, però, i telespettatori hanno notato uno strano atteggiamento.

La censura di Barbara D’Urso su Maria De Filippi

A quanto pare, dietro le quinte di Mediaset ci sarebbe un clima abbastanza teso tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso. La prima avrebbe spinto Mediaset ad inserire una clausola contrattuale per cui la sua collega non possa menzionare lei e le sue trasmissioni. Al momento non sono chiari i motivi di questa presunta decisione. A confermare quello che in un primo momento era un pettegolezzo è stata Lady Cologno. Nel corso della puntata di Domenica Live, infatti, la donna ha parlato del figlio di Pippo Franco, Gabriele, che nel 2019 partecipò a Temptation Island.

La conduttrice, però, nel parlare della vicenda ha fatto un’accurata attenzione a non menzionare mai la moglie di Maurizio Costanzo e non solo. La donna ha parlato del reality incentrato sulle tentazioni senza mai nominarlo. Inoltre, durante tutta l’intervista non sono state mandate in onda le clip inerenti l’esperienza del giovane in tale programma. Questo atteggiamento, dunque, è sembrato abbastanza ambiguo a molti telespettatori. (Clicca qui per il video)

Maretta dietro le quinte di Mediaset

Sui social, infatti, moltissimi utenti hanno commentato la vicenda facendo allusioni all’ipotetica maretta esistente tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Le due donne, però, non sono ancora intervenute sulla vicenda. Specie la prima, che solitamente è molto attiva sui social, specie per quanto riguarda le tematiche inerenti il gossip, non ha minimamente accennato alla cosa.

In passato, invece, quando si parlò di un ipotetico astio con Mara Venier, Lady Cologno parlò eccome della vicenda. Il suo atteggiamento reticente, dunque, è stato interpretato da molti telespettatori come l’ennesima conferma di quanto starebbe accadendo dietro le quinte della rete del Biscione. A quanto pare, è altamente probabile che la D’Urso sia obbligata a non parlare affatto di Queen Mary.