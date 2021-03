Dayane Mello sgancia una bomba nella notte: “Sono innamorata di…” c’entrerebbe un autore del GF Vip (VIDEO)

Nel corso della giornata di ieri, Dayane Mello ha sganciato una bomba in cui ha rivelato di essere innamorata. La ragazza stava chiacchierando con i suoi coinquilini quando, ad un certo punto, ha svelato un’indiscrezione sulla sua vita sentimentale.

L’argomento, naturalmente, ha fatto il giro del web in men che non si dica ed è stato commentato anche nella puntata odierna di Mattino 5. Sul web, nel frattempo, si stanno diffondendo delle ipotesi su chi possa essere la persona a cui allude la concorrente.

Di chi è innamorata Dayane Mello?

Dayane Mello non è certamente una concorrente prevedibile, sta di fatto che nelle ore passate ha confessato ai suoi coinquilini di essere innamorata. La modella stava chiacchierando con Pierpaolo e con Andrea quando, improvvisamente, ha rivelato di amare una persona. Specie Zelletta ha cominciato a fare delle domande in merito a chi potesse essere il protagonista. Stando a quanto emerso, pare che la donna nutra un sentimento nei confronti di una persona legata al reality show.

Andrea le ha chiesto se sia uno dei concorrenti di questa edizione del GF Vip, ma lei ha risposto in modo negativo. Successivamente, però, ha lasciato intendere che il programma di Canale 5 c’entri qualcosa. La Mello, poi, si è rivolta a Pretelli ed ha detto che lui già sa a chi si stia riferendo. In merito ad Andrea, invece, quest’ultimo scoprirà la verità solo una volta terminato il programma. (Clicca qui per il video)

Le ipotesi su un autore del GF Vip

Dopo la confessione di Daayne Mello, sul web si sono cominciate a fare ipotesi sulla persona di cui la modella si sia innamorata. Tra le più papabili è spuntata quella che la lega ad un autore del programma. Già nelle giornate precedenti era emerso che la donna fosse molto legata ad una persona del cast, la quale pare le abbia dato anche delle informazioni inerenti ciò che sta accadendo al di fuori.

Le allusioni fatte di recente dalla protagonista, poi, non stanno facendo altro che aumentare ancor di più i sospetti in tal senso. Nella puntata odierna di Mattino 5, poi, è stato toccato l’argomento e molti degli ospiti di Federica Panicucci hanno insinuato che la Mello sia una grande stratega. La donna riuscirebbe a generare suspense e sgomento nei telespettatori con le sue scelte e le sue affermazioni. Che sia anche questa una strategia?