DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni pomeridiane del 3 marzo: Can va a vivere vicono Sanem

Appuntamento pomeridiano di mercoledì 3 marzo di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di successo di Canale 5. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset di pomeriggio il 3 marzo 2021, rivelano che Can Divit dopo aver danneggiato la sua barca chiederà a Sanem di ospitarlo per poter stare accanto al padre Aziz. Nello specifico, il Divit alloggerà nella capanno della tenuta di Mihriban trasformandola in un rifugio.

Can chiede a Sanem se partirà per New York

Le anticipazioni della puntata pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 3 marzo 2021, rivelano che Can raggiungerà Sanem nel luogo in cui produce i profumi. Una volta lì il fotografo le chiederà il permesso per poter rimanere a soggiornare nella sua tenuta sino a quando la sua barca non verrà riparata. In più il primogenito di Aziz userà la scusa che suo padre ha insistito tanto per convincerlo a rimare per stargli al fianco.

Mentre si incammineranno verso l’abitazione, il Divit farà sapere alla Aydin di aver appreso tramite un suo dialogo con Yigit che molto presto partirà per New York. Non appena la scrittrice gli sottolineerà subito di aver frainteso le sue parole, il ragazzo le farà una comunicazione. Ovvero di aver visto una capanna lungo la strada e di volersi abitare in quel luogo.

Il fotografo si trasferisce nel capanno di Mihriban

Gli spoiler della nuova puntata pomeridiana di Day Dreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che dopo un istante di titubanza, Sanem darà il suo consenso a Can per vivere nella casa di Mihriban. Quest’ultima è la prima fiamma del padre Aziz. Tuttavia, la scrittrice sarà convinta che il fotografo non starà per niente comodo in quel posto.

Mentre passeggeranno il Divit e la sua ex fidanzata si troveranno davanti Deren, CeyCey e Muzaffer che caricheranno il furgoncino con dei prodotti. La presenza del fratello maggiore di Emre ad Istanbul innescherà senza dubbio numerose dinamiche tra tutti i personaggi dello sceneggiato turco di Canale 5.

Inoltre, la serie la sera stessa andrà in onda anche in prime time. Ricordiamo che è solo una tantum infatti per le prossime settimane sia di martedì che di mercoledì lo sceneggiato non sarà trasmesso in prima serata.