Uomini e Donne, Ursula Bennardo contro Giulia Salemi: “Una come me te mena”

Ursula Bennardo contro Giulia Salemi: il motivo

Dopo un periodo di silenzio Ursula Bennardo è tornata a tuonare attraverso il suo profilo Instagram. L’ex dama del Trono over di Uomini e Donne, che è felicemente innamorata con Sossio Aruta e la loro figlia Bianca recentemente ha espresso il suo giudizio su un’ex gieffina. Durante l’ospitata di Giulia Salemi a Live Non é la D’Urso in onda domenica sera, la donna é ha detto la sua sul suo canale social definendo veritieri gli attacchi di Caterina Collovati alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Nello specifico, la giornalista ha accusato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 di essere attratta da uomini impegnati. A quel punto, la Bernardo ha realizzato una Storia su IG scrivendo: “Giulia, ha ragione Caterina…Trovi una donna come me…te mena“. La diretta interessata avrà modo di replicare dalle accuse dell’ex protagonista del parterre senior di U&D?

Amedeo Venza difende Giulia e critica Ursula

A Live Non è la D’Urso Giulia Salemi é stata pesantemente accusata da Caterina Collovati. Quest’ultima ha detto che l’ex gieffina avrebbe importunato degli uomini impegnati. Successivamente, a dire la sua sulla vicenda é stato Amedeo Venza. Il noto influencer attraverso il suo profilo Instagram ha preso le difese dell’influencer italo-persiana dagli attacchi, in particolare quello di Ursula Bennardo.

Il ragazzo, sempre sul noto social network, ha infatti condiviso una Storia in cui si rivolgeva alla compagna di Sossio Aruta le seguenti parole: “Dite a Ursula di stare serena che Zonzio non é il tipo di Giulia…ma stiamo scherzando?? Tutte che si sentono in diritto di dire la propria…follia!”.

Ursula Bennardo e la gelosia su Sossio Aruta

Chi ha seguito Ursula Bennardo a Uomini e Donne sa perfettamente che l’ex dama è sempre stata particolarmente gelosa e protettiva nei confronti del compagno Sossio Aruta. Ad esempio, durante la loro esperienza nel dating show di Maria De Filippi i due si sono trovati spesso a discutere anche per cose futili.

La presunta ragione per la quale la donna é così fragile potrebbe essere quello che ha vissuto anni fa a Temptation Island, che ha visto l’ex cavaliere del Trono over molto vicino alla single Sara. In quell’occasione la Bernardo è rimasta molto delusa dell’uomo che ama e tra loro c’era stato un momento di crisi. Quindi, dopo quell’esperienza Ursula si è scagliata in quel modo contro Giulia Salemi?