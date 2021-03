Il Paradiso delle signore spoiler 3 marzo: Maria stravolge il suo look, Giuseppe cambia

Gli spoiler della puntata del 3 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Maria lascerà senza parole i colleghi del grande magazzino in quanto cambierà completamente aspetto. A rendersi protagonista di un importante cambiamento sarà anche Giuseppe.

Per quanto riguarda Vittorio, invece, il direttore dello shopping center deciderà di fidarsi di Gabriella inserendo il suo nuovo lavoro nella collezione di abiti. Ludovica, dal canto suo, sarà sempre più in difficoltà a causa del Mantovano.

Grandi cambiamenti al Paradiso delle signore

La puntata del 3 marzo del Paradiso delle signore comincerà con bel colpo di scena per Irene e Rocco. Maria, infatti, si presenterà al lavoro con un look completamente diverso e questo non lascerà certamente indifferente il giovane Amato. Restando sempre in tema di novità, anche Giuseppe sembrerà un uomo diverso da prima. Nello specifico, comincerà a comportarsi in modo molto più garbato e cordiale con tutta la sua famiglia. Per tale motivo, tutti gli Amato si rapporteranno con lui in modo più cordiale.

Il nuovo lavoro al grande magazzino, dunque, deve aver fatto molto bene al marito di Agnese. Quest’ultima, intanto, continuerà ad essere segretamente innamorata di Armando, ma tra i due la storia sembra impossibile. Su di un altro versante, invece, vedremo che Ludovica sarà sempre più sotto l’influenza del Mantovano. Quest’ultimo dimostrerà di tenerla in pugno, per questo motivo, lei chiederà aiuto a Marcello.

Spoiler 3 marzo: nasce una nuova collezione

Tra i due si verrà a creare un’intesa davvero forte che potrebbe condurre i due giovani verso orizzonti inesplorati. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 3 marzo, vedremo che Vittorio introdurrà l’abito british di Gabriella nella nuova collezione. Essa prenderà il nome di “Un passo avanti” e starà a simboleggiare proprio l’innovazione e l’emancipazione femminile, tema molto sentito a quell’epoca. La stilista, chiaramente, sarà entusiasta ed emozionata per questa grande opportunità concessa dal direttore.

In merito ad Anna, invece, vedremo che alla donna verrà affidato il ruolo ufficiale di capo-commessa del grande magazzino e lei non potrà che essere molto felice. Salvatore, invece, si mostrerà estremamente predisposto a mettere da parte il passato per cimentarsi in nuove conoscenze. Dopo la decisione di Gabriella di convolare a nozze con Cosimo e dedicarsi alla vita matrimoniale, anche il suo ex sembra pronto a gettarsi tutto alle spalle.