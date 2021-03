Isola dei famosi 2021, Akash Kumar minaccia il ritiro: “Lite con gli autori, chiamo l’avvocato”

L’Isola dei famosi 2021 non è neppure cominciata e già è scoppiato il caos su uno dei concorrenti, ovvero, il modello Akash Kumar. Quest’ultimo ha registrato una diretta su Instagram in compagnia di Marina La Rosa e Luca Vismara ed ha sganciato una bomba.

Nello specifico, il protagonista ha ammesso di aver avuto una pesante lite con gli autori a causa della clip di presentazione che hanno registrato sul suo conto. A quanto pare, il futuro naufrago non ha apprezzato alcune scelte prese dal cast, pertanto, ha minacciato di non partire più.

Akash Kumar adirato con gli autori dell’isola dei famosi

A un passo dall’inizio dell’Isola dei famosi 2021, che avverrà lunedì 15 marzo, Akash Kumar ha sollevato un polverone. Il concorrente, che è stato dato come nome ufficiale di questa edizione del reality show, ha detto che probabilmente non partirà più per l’Honduras. Il motivo risiede in un alterco alquanto agitato avuto con gli autori del programma. In particolar modo, Akash ha detto di non aver gradito il filmato elaborato per il suo video di presentazione.

In tale occasione, il giovane è stato chiamato a commentare solamente la sua carriera da modello. Tutto questo è apparso a Kumar come un modo per mettere in risalto solamente il suo aspetto fisico e nulla di più. A tal proposito, durante la diretta su Instagram, il giovane ha ammesso di avere anche molto altro oltre alla bellezza. Nello specifico, si è chiesto per quale ragione non gli avessero chiesto come abbia fatto a superare gli attacchi di panico e non solo.

I commenti di Marina e Luca

Per quale ragione non gli hanno fatto parlare degli studi di recitazione e di tanti altri aspetti della sua vita? Tale atteggiamento non è stato apprezzato dal futuro naufrago il quale ha confessato di aver discusso con gli autori del programma in merito alla vicenda. Akash Kumar ha, dunque, chiarito che non partirà affatto per l’isola dei famosi 2021 nel caso in cui la produzione dovesse decidere di trattarlo come un ragazzo bello e basta.

A quel punto, allora, Marina e Luca sono intervenuti per cercare di spiegargli il punto di vista degli autori. Loro l’hanno scelto in quanto è divenuto famoso come modello, per tale ragione, è ovvio che si parli di quello. Il giovane, però, ha detto che si rivolgerà ai suoi avvocati se non cambierà la situazione.