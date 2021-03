Francesca Cipriani annuncia: “L’11 marzo c’è l’operazione di liposcultura e diventerò Barbie”

Francesca Cipriani vuole diventare la Barbie italiana

Archiviata la seconda co-conduzione consecutiva de La Pupa e il Secchione e viceversa, Francesca Cipriani è tornata a frequentare i salotti di Barbara D’Urso. Recentemente l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è recata a Pomeriggio Cinque per fare un annuncio alla conduttrice napoletana, ma anche a tutti coloro che la seguono in tv e sui social network.

La soubrette abruzzese ha confessato che molto presto si sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico per rivoluzionare il suo aspetto fisico. Dopo il décolleté e il lato B, cosa ha intenzione di rifarsi?

L’ex gieffina comunica che si sottoporrà ad un nuovo intervento estetico

Qualche giorno fa, ospite in una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani ha rivelato a tutti i presenti e al pubblico a casa di essere pronta a sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia estetica. “Il giorno 11 marzo divento Barbie. Tutti i chili della pandemia, il chirurgo meli porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima alla Kim Kardashian. Poi farò glutei molto “strong”. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian! Barbara, poi ti farò sapere!”, ha fatto sapere la 36enne abruzzese.

Le dichiarazioni di quest’ultima sono state accolte con stupore e incredulità da parte della padrona di casa Barbara D’Urso: la conduttrice infatti, le ha chiesto alcune delucidazioni, tentando di capire se stesse dicendo la verità oppure se fosse solo uno scherzo. A quel punto la diretta interessata ha replicato così: “Sì, sì. Sono seria. L’11 marzo c’è l’intervento farò una liposcultura muscolare. Il grasso prelevato lo metterò sui glutei, così farò i fianchi ancora più grandi e la vita ancora più piccola. E quindi sarò la sorella di Barbie della nuova generazione”.

Le critiche di opinionisti e del popolo del web

La rivelazione di Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque ha lasciato molto perplessa non solo Barbara D’Urso e gli altri ospiti del programma di Canale 5, ma ha scatenato delle accese polemiche anche tra gli utenti web.

Infatti, immediatamente dopo la confessione dell’ex Pupa, su Twitter degli internauti ha scritto: “Credo che Francesca Cipriani sia letteralmente impazzita. Disapprovo la sua scelta di finire sotto i ferri per la milionesima volta, soltanto per capriccio! Imbarazzante”.