Oroscopo 2 marzo 2021: Ariete evitate le provocazioni, Capricorno verso chiarimenti

L’Oroscopo del 2 marzo 2021 esorta gli Ariete a stare in guardia e a non cedere alle provocazioni. I Capricorno, invece, avranno la possibilità di chiarire delle situazioni in sospeso, mentre i Pesci sono in balia delle emozioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi dovete mantenere la calma ed evitare di cedere alle provocazioni. Specie dal punto di vista lavorativo potrebbe esserci qualcuno che vi stuzzicherà. Non date troppo peso alle opinioni altrui e focalizzatevi sui vostri obiettivi. Il mese di marzo sarà molto importante per il lavoro, pertanto, non sono accettate distrazioni.

Toro. Giornata un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, cercate di non mantenere il broncio. Chiarite le questioni in sospeso e non lasciate compromettere il vostro umore da cose futili. Nel lavoro c’è bisogno di un po’ di audacia e astuzia per concludere un affare.

Gemelli. L’Oroscopo del 2 marzo denota l’inizio di un periodo alquanto fortunato della vostra vita. Questa è l’occasione giusta per cimentarsi in un investimento che stavate ponderando da tempo o per mettere in piedi un progetto fermo da un po’. Specie nella seconda metà del mese ci saranno delle entrate di denaro.

Cancro. L’amore e il lavoro saranno due rette parallele e opposte, specie nella giornata odierna. A fronte di qualche interessante novità dal punto di vista professionale, infatti, potrebbe esserci una battuta d’arresto in campo sentimentale. Evitate le polemiche e prendete di petto alcune situazioni.

Leone. Oggi ci sarà una certa tendenza a farsi carico anche dei problemi che non vi riguardano. Al contempo, l’essere impotenti dinanzi certe situazioni potrebbe rendervi inquieti e frastornati. Non tutte le cose sono in vostro potere, pertanto, non preoccupatevi se qualcosa sfugge al vostro controllo.

Vergine. Polemiche in amore specie per coloro i quali stavano già vivendo un momento un po’ burrascoso. Per la giornata odierna e la mattinata di domani cercate di mantenere un basso profilo, senza esporvi troppo con le persone care. Nel lavoro, invece, sarà bene farsi notare per le proprie qualità e non per il tono alto della vostra voce.

Previsioni 2 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In campo professionale potreste sentirvi un po’ schiacciati e sopraffatti dagli altri. Dal punto di vista sentimentale, invece, sentirete il bisogno di essere compresi e accettati dalla persona amata. Nel caso in cui questo non dovesse accadere, comincerete a sentirvi frustrati, pertanto, prestate pazienza.

Scorpione. I nati sotto questo segno devono mantenere la calma specie dal punto di vista professionale. Se ci sono cose che non vi stanno bene cercate di non agitarvi troppo e prendere decisioni affrettate. In amore, invece, la giornata odierna sarà caratterizzata da una ripresa.

Sagittario. Cambiamenti in vista per voi. L’Oroscopo del 2 marzo denota l’arrivo di una ventata di novità che riguarderanno soprattutto la sfera lavorativa. Non sono esclusi cambiamenti radicali nella vostra attività. In amore, invece, i single dovranno guardarsi attorno.

Capricorno. Coloro i quali erano in attesa di un cambiamento o di una risposta potranno rimanere spiazzati. Ci sono delle situazioni da chiarire per quanto riguarda i sentimenti. Non ostinatevi a farvi andare bene tutto, se ci sono cose che non tollerate, fatele presenti e parlatene con la persona direttamente interessata.

Acquario. I nati sotto questo segno si comporteranno in modo estremamente minuzioso nel corso di questa giornata. Per tale ragione, dal punto di vista professionale saranno favoriti coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con la precisione e con la scienza. In amore, invece, potrebbe esserci bisogno di un po’ di leggerezza in più.

Pesci. Venere continua a dominare il vostro segno e questo vi renderà particolarmente inclini a mettervi alla ricerca dell’amore. Sareste disposti a tutto pur di provare delle belle e travolgenti emozioni e passioni. Cercate solamente di non trascurare tutto il resto e ricordate che le cose arrivano quando meno le si aspettano.